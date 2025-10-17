Claudia Barraso 17 OCT 2025 - 20:26h.

Un estudio de CSIF refleja que el 60 % del profesorado andaluz considera que los protocolos contra el acoso escolar son "poco operativos"

El caso de Sandra Peña ha abierto un gran debate. Una polémica necesaria para que historias como la de esta menor que se quitó la vida con tan solo 14 años no se repita de nuevo. Tras su muerte, sus padres han decidido compartir su imagen por todos los medios, por redes sociales y poner su imagen en muchos carteles reivindicando la pesadilla que vivió la pequeña.

El colegio era consciente de que Sandra estaba siendo acosada en el colegio por un grupo de compañeras. Fueron sus propios padres quien dieron la voz de alarma. Algunos conocedores de la situación, cercanos al círculo de la menor fallecida, han confirmado que la situación de acoso se había prolongado hasta un año.

Un año sufriendo insultos y humillaciones por parte de unas niñas que tenía que seguir viendo a pesar de que había solicitado el cambio de clase. Todas las denuncias públicas se centran ahora en el colegio. Los familiares y amigos de Sandra afirman que desde el centro educativo no establecieron los protocolos necesarios ante un caso de bullying.

Sobre los protocolos han surgido muchas dudas tras este triste caso que ha conmocionado a toda la provincia sevillana. Un estudio del CSIF refleja que el 60 % del profesorado andaluz considera que los protocolos contra el acoso escolar son "poco operativos en situaciones reales" y alerta de la "preocupante situación de vulnerabilidad" del alumnado y el cuerpo docente frente a esta problemática.

La historia de Sandra

Por ello, no solo en Andalucía ha habido muchas protestas bajo el nombre de Sandra, sino que otras partes de España también han querido alzar la voz para pedir una actuación más concienciada en los colegios para poder acabar con el acoso escolar. Sigue la consternación por el caso de acoso escolar de Sandra Peña, la menor de 14 años que acabó quitándose la vida el pasado martes en Sevilla. Este viernes, muchos vecinos, familiares y compañeros de clase se han concentrado frente a su casa para apoyar a la familia.

La familia de Sandra se abraza con enorme tristeza. No tienen consuelo, han perdido lo que más querían. La madre ha homenajeado a su hija portando la camiseta de su equipo de fútbol, el CD Honeyball. Hoy son muchos los que han querido recordar a la adolescente. "Era maravillosa la verdad, y no porque sea su tío. Es que yo que sé, una niña alegre y siempre feliz", comentaban desde el entorno más íntimo.