El infierno que vivió Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla: “Eran insultos y desprecios constantes”

Sigue la consternación por el caso de acoso escolar de Sandra Peña, la menor de 14 años que acabó quitándose la vida el pasado martes en Sevilla. Este viernes, muchos vecinos, familiares y compañeros de clase se han concentrado frente a su casa para apoyar a la familia.

Según informa Tania Sánchez, periodista de 'Informativos Telecinco' en Sevilla, se ha producido una concentración muy emotiva en la que también se respiraba indignación y en la que se ha podido ver a la familia de la menor abrazada entre lágrimas.

Los padres pusieron en conocimiento del colegio concertado Irlandesas de Loreto la situación de acoso hacia su hija por parte de otras compañeras hasta en dos ocasiones; una al inicio de año y otra al comienzo de este curso. Pero el centro no abrió el protocolo de acoso. Ahora la familia quiere que se depuren responsabilidades, están tomando todas las medidas legales necesarias para ello.

El caso de Sandra ha propiciado las denuncias de otras madres del mismo colegio

La familia de Sandra se abraza con enorme tristeza. No tienen consuelo, han perdido lo que más querían. La madre ha homenajeado a su hija portando la camiseta de su equipo de fútbol, el CD Honeyball. Hoy son muchos los que han querido recordar a la adolescente. "Era maravillosa la verdad, y no porque sea su tío. Es que yo que sé, una niña alegre y siempre feliz", comentaban desde el entorno más íntimo.

Los familiares insisten en que denunciaron el caso de bullying en el colegio, pero el centro no abrió ningún protocolo de actuación. "El mismo profesorado no ha recibido nunca una comunicación de que esa denuncia se haya presentado", ha destacado el tío de Sandra.

Mientras la fiscalía investiga lo sucedido, el Gobierno de Andalucía advierte que podría haber responsabilidades penales para las acosadoras. "Estamos hablando de adolescentes, personas adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad", ha apuntado María del Carmen Castillo, consejera de Educación de Andalucía.

El caso de Sandra ha propiciado las denuncias de varias madres cuyos hijos padecieron acoso escolar en el mismo colegio. "A mi hija le sucedió lo mismo, lo que pasa que esto ya ha llegado a un límite que no se puede ver". "Fui a hablar con la profesora y lo único que me dijo que es que mi niña era muy quejica". Ahora esperan que la muerte de Sandra sirva para evitar nuevos casos de bullying.