Familiares, vecinos y allegados se han concentrado en acto de homenaje a la menor y han exigido responsabilidades a su centro educativo

Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Avisaron al centro de que sufría acoso de unas compañeras"

Duelo y consternación en Sevilla, donde varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de la capital andaluza se han concentrado para despedir y homenajear a Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado martes precipitándose desde un balcón. En el acto, en el que han denunciado casos de acoso escolar en el centro, también han estado los padres, el hermano y el abuelo de la adolescente, además de numerosos vecinos.

La concentración ha tenido lugar en una plaza cercana a la vivienda de la joven, donde la progenitora, conmocionada por su pérdida, ha acudido vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija; un sentido gesto en su memoria.

Indignación y críticas al centro entre denuncias por acoso escolar

En medio del dolor, en el acto, en el que los asistentes se han reunido en torno a un altar establecido desde hace varios días con flores y velas en su memoria, también han expresado la indignación por lo ocurrido, reclamando responsabilidades al centro educativo.

“El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha denunciado una de las asistentes durante el acto.

En esa línea, han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar, alertando del riesgo que eso supone.

“Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos", ha señalado otra vecina, que sostiene que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro.

Errores en el protocolo de acoso escolar: la familia de Sandra Peña tomará acciones legales

Dando fuerza a esas denuncias y esos reclamos, el tío de la menor, Isaac Villar, también expresó, en declaraciones a Canal Sur TV recogidas por Europa Press, que a su juicio "está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo", anunciando que la familia tomará las medidas legales necesarias.

"Mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio", ha subrayado Villar, ahondando en la indignación.

Entre la tensión y el duelo por la muerte de la menor, los muros del centro educativo han aparecido también este viernes cubiertos con pintadas que reclaman "justicia". "No queremos que se olvide", se lee en algunas de éstas, junto a otras expresiones como "culpables" o "asesinos".