El Real Betis ha lamentado la muerte de Sandra Peña, jugadora del CD Honeyball de 14 años que se quitó la vida por el acoso escolar

El sentido gesto de la madre de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida por acoso, en su homenaje en Sevilla

Los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que el pasado martes se suicidó por el acoso escolar que sufría por parte de un grupo de compañeras en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, han querido mostrar la foto de su hija para dar visibilidad a las situaciones reales de bullying en España. Todo el país ha podido ver el rostro de esa joven con la camiseta del Real Betis.

La familia de Sandra había denunciado en dos ocasiones que su hija estaba sufriendo acoso escolar, pero el centro educativo no activó un protocolo de actuación y prevención. Solo la apartó de las chicas que le causaban molestias, pero coincidia con ellas en los pasillos y en algunas clases. "Nadie hizo nada por evitarlo", ha explicado este viernes su tío, Isaac Villar, que ha destacado que la familia va a tomar medidas legales para depurar responsabilidades. La Fiscalía investiga lo sucedido y la Junta de Andalucía no descarta que las presuntas acosadoras enfrenten "responsabilidades penales".

Sandra no pudo soportar los insultos, las burlas y las vejaciones constantes que sufría. Por ello se precipitó desde su bloque, para quitarse la vida y acabar con el sufrimiento. Ahora, todos sus familiares y amigos lamentan la pérdida de una joven "muy alegre y feliz", que se centraba en sus estudios y en la actividad deportiva. Porque Sandra jugaba al fútbol en el CD Honeyball, donde ha dejado un enorme vacío.

El emotivo mensaje del Real Betis por la muerte de Sandra Peña

El modesto club andaluz señaló en redes el pasado día 14: "Desde el CD Honeyball, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra jugadora del equipo juvenil, Sandra Peña. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeras en estos momentos tan difíciles. Sandra siempre será parte de nuestra familia. Descansa en paz". A estas palabras se ha unido este pasado jueves el que era el equipo de sus amores en la capital andaluza: "Desde el Real Betis queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Sandra Peña. Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo hacia su familia, amigos y compañeras del CD Honeyball".

Los homenajes a Sandra Peña en Sevilla

En los últimos días se han producido concentraciones tanto en el colegio como a las puertas de la vivienda de Sandra para recordar su figura y pedir justicia por su muerte. Su madre ha querido homenajearla portando su camiseta del CD Honeyball con el dorsal '99'. También, aficionados del Real Betis han comenzado a solicitar desde las redes sociales que se guarde un minuto de silencio en memoria de la adolescente en el partido de LaLiga que disputa el conjunto verdiblanco frente al Villarreal o en el próximo encuentro que se juegue en casa. Todos quieren honrar la memoria de la joven.