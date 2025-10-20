Tras arrojarla del coche en marcha provocándole lesiones, la llamó para amenazar con acabar con la vida de sus hijos y la suya propia

Agentes de la Policía Nacional le ha detenido tras interceptar el vehículo

SevillaUn hombre ha sido detenido en Sevilla por agentes de la Policía Nacional por, presuntamente, arrojar de un vehículo en marcha a una mujer y amenazarla con acabar con la vida de sus tres hijos, menores de edad, y con la suya propia.

Según consta en una nota policial, una llamada del 112 puso en alerta a los agentes, que tras desplazarse hasta el lugar de los hechos constataron que el implicado había arrojado a la víctima del vehículo en marcha en la Ronda Super Norte en Sevilla, provocándole lesiones. Además, viajaba con sus hijos.

Detenido tras arrojar a la mujer del vehículo en marcha

Según narraban los primeros testimonios, el detenido empujó a la mujer fuera del coche en movimiento mientras sus tres hijos permanecían en el interior. Al observarlo, y presumiblemente en shock por lo que acaban de presenciar, varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron a su auxilio hasta que llegaron los agentes.

Por su parte, el individuo continuó la marcha en el vehículo con los niños a bordo y realizó varias llamadas a la víctima. En ellas, la amenazaba con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia.

Ante lo sucedido y su gravedad, la Policía Nacional estableció entonces un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo en cuestión. Durante la intervención, el coche que conducía fue interceptado y los agentes pudieron garantizar la integridad física de los niños, acometiendo a continuación la detención del presunto autor material de los hechos, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima, que presentaba diversas lesiones a consecuencia de la caída, ha sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Los menores se encontraban en perfecto estado.