Rocío Amaro 20 OCT 2025 - 13:44h.

La Junta de Andalucía advierte de que el colegio podría perder el concierto educativo si se confirma un incumplimiento grave de sus obligaciones

El emotivo homenaje del CD Honeyball, club de fútbol de Sandra Peña, a la menor que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar

SevillaLa muerte de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida presuntamente tras sufrir acoso escolar, ha sacudido a Sevilla y reabierto un debate sobre la responsabilidad de los centros educativos en la protección de los menores. Ahora, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha apuntado a una drástica medida. El colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la joven, podría perder el concierto con la Junta de Andalucía si se confirma un incumplimiento grave de sus obligaciones.

Sandra Peña falleció hace unos días tras precipitarse desde la azotea del edificio en el que vivía junto a su familia, en la calle Rafael Laffón de Sevilla. Los padres de la joven, todavía sumidos en el dolor, han difundido la imagen de su hija con la intención de que la tragedia no quede en el olvido y de visibilizar el acoso escolar que, según explican, sufría desde hace tiempo por parte de un grupo de compañeras.

La conmoción por la muerte de Sandra dio paso a la indignación en el entorno del colegio. Este pasado viernes, decenas de padres y madres se concentraron frente al centro para exigir responsabilidades y denunciar que los casos de acoso no son nuevos en el colegio concertado, con larga trayectoria en la capital andaluza.

Una investigación en manos de la Fiscalía

"La Fiscalía está investigando lo ocurrido y la Junta de Andalucía analiza si el centro actuó o no correctamente", explicó la consejera de Educación, María del Carmen Castillo. Según la misma fuente, la Inspección Educativa se habría personado en el centro desde el primer momento para recabar toda la información disponible, incluyendo comunicaciones y actuaciones internas del colegio.

Tras un fin de semana en que se han repetido las muestras de apoyo y cariño hacia Sandra, especialmente en el entorno deportivo, donde la joven participaba activamente, la advertencia lanzada por la Junta de Andalucía y su equipo jurídico ha copado toda mesa de debate: "el colegio podría perder el concierto si se confirma un incumplimiento grave en la protección de los menores".

Según fuentes de la Consejería, "será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería". A partir de ahí, si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta de Andalucía.