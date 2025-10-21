Rocío Martín 21 OCT 2025 - 09:04h.

Los agentes están revisando todo su contenido, incluidos los mensajes en redes sociales

El tío de Sandra Peña, contra las pintadas que han aparecido en el colegio: "No queremos que esto genere más violencia"

SevillaLas autoridades continúan investigando la muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado martes , a raíz de un posible caso de acoso escolar. La Policía está buscando en el móvil de la menor pruebas que demuestren el acoso que sufría y por el que su familia dio aviso al colegio en varias ocasiones.

Según recoge El Mundo, los agentes ya han podido acceder al interior del teléfono y están revisando todo su contenido, incluidos los mensajes en redes sociales, para probar el acoso escolar que la menor sufría en el colegio. Los datos que se obtengan del análisis del dispositivo se incluirán en el atestado que están preparando las autoridades, donde también se identificará a las presuntas autoras que estarían detrás de las vejaciones y humillaciones a la menor.

La Fiscalía de Menores va a abrir dos expedientes, uno sobre las menores supuestamente implicadas y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, tras el suicidio el pasado martes de Sandra Peña, de 14 años, a raíz de un posible caso de acoso escolar.

Fuentes del Ministerio Público, que han informado a EFE de estas primeras medidas adoptadas por parte de la Fiscalía de Menores, han precisado que todavía no se han comunicado los nombres de las menores supuestamente implicadas en los hechos al no disponer del atestado policial.

Al expediente sobre las menores supuestamente implicadas (expediente de reforma juvenil) se sumará otro de supervisión para evaluar la posible responsabilidad de los responsables del centro educativo concertado, han indicado las fuentes.

La decisión de la Fiscalía de Menores se produce después de que la Inspección Educativa constatara que el colegio de la adolescente sevillana adoptó una serie de medidas aunque, según informó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, "no constara" el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.

La familia de la menor tomará "todas las medidas legales necesarias"

La familia de la menor también anunció que emprendería "todas las medidas legales necesarias" ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio podría perder su actual concierto educativo si en el expediente administrativo abierto a raíz del suicidio de Sandra Peña se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento "muy grave".