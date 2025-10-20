Claudia Barraso 20 OCT 2025 - 20:20h.

El colegio al que iba Sandra Peña ha pedido "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" abierta por la Fiscalía

La Fiscalía abre una doble investigación tras la muerte de Sandra Peña: una contra el colegio y otra contra las presuntas acosadoras

La Fiscalía ha decidido abrir una doble investigación sobre el caso de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó tras estar más de un año siendo víctima de acoso escolar. Sus padres habían comunicado al colegio que su hija estaba recibiendo insultos y humillaciones por parte de unas compañeras del colegio. Denunciaron que no activaron el protocolo que lucha contra los casos de bullying.

Unas pintadas que han aparecido en los muros del colegio revelaban la identidad de las presuntas acosadoras. Esto es un reflejo de la creciente indignación ante lo sucedido. Sin embargo, la familia de Sandra, que decidió difundir la imagen de la fallecida con el objetivo de que su caso no pasase desapercibido, han pedido “calma” ante la tensa situación. Piden que “no haya más violencia en ninguna de las direcciones”.

Ante la denuncia contra el colegio por no haber activado el protocolo contra el acoso que estuvo sufriendo la pequeña y las críticas que han recibido las menores, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación contra ambas partes. El colegio solo se había pronunciado hasta ahora tras la muerte de Sandra, lamentando su muerte y trasmitiendo todo su apoyo a familiares y amigos. Ahora, se han vuelto a pronunciar a través de redes sociales pidiendo “cautela y responsabilidad” en el marco de la investigación.

Las palabras sobre la investigación

“Nos gustaría pedir cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación. Nuestro colegio cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos y alumnas, muchos de ellos llevan con nosotros toda su vida escolar. Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos”.

“Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad. Nuestra prioridad es velar por nuestro alumnado y sus familias en un momento tan delicado. El equipo de Orientación y de Bienestar Emocional están atendiendo de manera especial a nuestros estudiantes”.

“Además, como no podría ser de otra manera estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido. El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso”.