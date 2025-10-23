La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama

La asociación de mujeres afectadas por los fallos del cribado denuncia el borrado de historiales médicos

La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

Según ha informado este jueves el Ministerio Público en un comunicado, también solicita a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama, en Andalucía, ha denunciado el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El escándalo, que ha provocado que unas 2.000 mujeres con mamografías sospechosas no fueran alertadas de posibles tumores suma un nuevo capítulo.

La denuncia presentada ante la Fiscalía

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entiende que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas. Esta supuesta incidencia ha sido detectada desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.