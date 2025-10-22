El Servicio Andaluz de Salud niega "el borrado" o "pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico"

Dimite el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío por los cribados de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que ya se han restablecido todas las secciones de la aplicación ClicSalud+ y ya están disponibles los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios, tras subsanar una incidencia técnica producida este martes debida a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo de los cribados, ha denunciado esta semana que las muchas historias clínicas habían desaparecido.

"En ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad", según el SAS.

"Desde el Servicio Andaluz de Salud lamentamos las molestias que esta incidencia haya podido causar y agradecemos a la ciudadanía su paciencia y comprensión", ha añadido.

Una nueva denuncia de Amama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), denunció ante la Fiscalía este martes sobre el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del SAS.

Este supuesto borrado había sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó este martes que el SAS haya destruido o manipulado historiales médicos y ha pedido a Amama que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público".

Sin embargo, este miércoles el Servicio Andaluz de Salud (SAS) explica que ya se han restablecido todas las secciones de la aplicación ClicSalud+ y ya están disponibles los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios y que todo se debió a una incidencia técnica, producida este martes debida a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación y ya subsanada.