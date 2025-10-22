Rocío Amaro 22 OCT 2025 - 16:37h.

Una cordobesa lleva casi dos años sin ser citada para una revisión en el Servicio Andaluz de Salud tras detectarle bultos en el pecho con diagnóstico dudoso

Dimite el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío por los cribados de mama

CórdobaUna mujer de Córdoba lleva casi dos años esperando una revisión médica después de que en diciembre de 2023 le detectaran varios bultos sospechosos en el pecho. El caso, que ha sido denunciado a través de la plataforma creada por FACUA para las afectadas por los fallos en el seguimiento de mamografías en Andalucía, pone de nuevo el foco sobre la crisis sanitaria que atraviesa el programa de detección precoz del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según la documentación médica facilitada por la afectada a FACUA, tras someterse a diversas pruebas, entre ellas una ecografía y una mamografía, los especialistas identificaron tres bultos clasificados como BI-RADS 3, una categoría que indica "hallazgos probablemente benignos", pero que requiere un seguimiento periódico cada seis meses para descartar cualquier evolución hacia la malignidad.

El informe emitido por la unidad médica recomendaba expresamente una revisión semestral y especificaba que "la paciente será citada desde esta Unidad. No es necesario que cursen nueva petición". Sin embargo, han pasado 22 meses desde aquella consulta sin que el SAS haya vuelto a contactar con ella.

78 mujeres forman parte de la plataforma de denuncia

"La doctora me indicó que debía realizarme controles cada seis meses, pero nunca me llamaron", denuncia la paciente, quien asegura haber trasladado la situación a su médica de familia sin obtener respuesta. "Me dijo que no podía hacer nada y que fuera al hospital a pedir la cita. En todo este tiempo no se me ha realizado ninguno de los exámenes de seguimiento", explica.

FACUA considera este caso un ejemplo más de la "negligencia del Servicio Andaluz de Salud en la gestión de las mamografías y los seguimientos diagnósticos", según recoge la nota difundida por la organización. La afectada se ha unido a otras 78 mujeres que ya forman parte de la plataforma impulsada por la organización para exigir explicaciones y responsabilidades al sistema sanitario andaluz.

Las asociaciones provinciales de la organización están revisando la documentación remitida por las afectadas y han abierto ya varios expedientes de reclamación para que el SAS aporte información sobre las causas de los retrasos y las posibles consecuencias para la salud de las pacientes. FACUA recuerda, además, que los casos en los que se demuestre que el cáncer se ha agravado por falta de seguimiento podrían derivar en reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios, sin descartar otras posibles responsabilidades penales.

Un nuevo capítulo en la crisis de los cribados

El caso de esta vecina de Córdoba se produce en plena crisis de los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, después de que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) destapara hace unas semanas los fallos en la comunicación de resultados y la falta de control sobre miles de mamografías realizadas en los últimos años.

Según las denuncias de Amama, alrededor de 2.000 mujeres con pruebas sospechosas no fueron alertadas de posibles tumores, lo que habría provocado un retraso en la detección y tratamiento de algunos casos de cáncer de mama.

La asociación AMAMA ha ido más allá en las últimas horas, denunciando también el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas digitales del Servicio Andaluz de Salud. Esta nueva acusación ha intensificado la preocupación de colectivos sanitarios y asociaciones de pacientes, que reclaman una auditoría independiente para esclarecer el alcance del problema.

Mientras tanto, FACUA mantiene activa su plataforma de afectadas, a la que pueden sumarse todas las mujeres que no hayan sido citadas para revisiones o que sospechen irregularidades en el seguimiento de sus mamografías, a través del sitio web FACUA.org/mamografias.

La afectada cordobesa, como tantas otras, continúa a la espera de una llamada que, de momento, no ha llegado. Han pasado casi dos años desde aquel diagnóstico inicial y, pese a la recomendación médica de revisiones semestrales, no ha recibido ninguna comunicación del SAS.