28 OCT 2025

La localidad gaditana concentra la mayor parte de la producción anual de flores cortadas durante la campaña de Todos los Santos

Con crisantemos, gerberas y hojas de acompañamiento como ruscus y eucaliptos, los agricultores chipioneros esperan vender toda la producción

CádizEl municipio de Chipiona, en la provincia de Cádiz, se convierte estos días en un auténtico jardín a gran escala. Sus invernaderos se llenan de color, olor y vida, concentrando la mayor parte de la actividad anual del sector de la flor cortada en España. Según Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de Coag Andalucía, el 30% de la producción anual se concentra en la campaña de Todos los Santos, una de las más fuertes del calendario agrícola.

"Esta campaña es clave para los agricultores de la flor", explica Rivera. "Se trata de aprovechar un periodo concreto en el que la demanda se dispara y en el que debemos trabajar de manera muy organizada. Es un momento en el que se mueve un tercio del trabajo anual de todo el sector en Chipiona", asegura.

La estrella de estas fechas es el crisantemo, seguido de otras variedades muy demandadas como paniculatas, gerberas, antirrhinum, lisianthus, solidagos, gladiolos, lilium, claveles y statice, entre otros. A ellas se suman las hojas verdes de acompañamiento, imprescindibles para los ramos, entre las que destacan ruscus, monsteras y eucaliptos.

Lo que distingue a esta campaña de otros periodos del año es la planificación. Según Rivera, los agricultores han cultivado justo lo necesario, tomando como referencia la producción del año anterior, de forma que no sobre producto y no haya necesidad de reducir precios de manera drástica. "Este año no va a sobrar nada. Incluso en algunos casos ha faltado producto. El problema de la flor es que si no se vende hay que tirarla, o abaratar demasiado el precio, y eso afecta a todo el sector. Pero este año estoy seguro de que se va a vaciar todo".

Chipiona, epicentro de la flor cortada

Chipiona se ha consolidado como el epicentro nacional de la flor cortada, un lugar al que Rivera llama con orgullo "el Jardín de España". Aquí operan hasta 30 comercializadoras, y cada año salen millones de tallos desde la localidad gaditana hacia todo el país. Se trata de un sector con un gran peso económico y cultural en la zona, donde muchas explotaciones familiares llevan décadas cultivando flores, algunas más de 50 años.

Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas. El sector ha tenido que enfrentarse a desafíos recientes que han puesto a prueba su resistencia. La pandemia obligó a destruir parte de la producción, mientras que la guerra de Ucrania afectó a los mercados internacionales y las lluvias intensas de la primavera pasada dañaron invernaderos y parte de la cosecha. Sin embargo, Rivera se muestra optimista: "este año es bueno; desde el Covid no levantábamos cabeza, pero ahora estamos preparados y confiamos en que todo irá bien".

Un Plan Estratégico para el sector

Detrás de cada ramo hay un trabajo meticuloso y muchas personas implicadas, por lo que Rivera insiste en la necesidad del reconocimiento institucional y el apoyo al sector. Por eso solicita un Plan Estratégico de la Consejería y del Ministerio de Agricultura que garantice un relevo generacional atractivo y proteja la actividad. Asimismo, reivindica la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que identifique la calidad de las flores chipioneras, casi ecológicas, duraderas y capaces de llegar a cualquier punto del país. "Usamos muy pocos químicos, solo los estrictamente necesarios, y las plagas las combatimos con depredadores naturales", apunta.

Estas explotaciones familiares buscan modernizarse sin perder la tradición. "Todo lo que tenemos se ha hecho a pulmón. Las instalaciones, los invernaderos… llevamos más de 50 años trabajando así y queremos seguir avanzando, pero necesitamos ayuda", subraya.

Invernaderos llenos todo el año

La campaña de Todos los Santos da paso después a otras fechas importantes. San Valentín, aunque cada vez menos centrado en flores, las fiestas de primavera, especialmente la Semana Santa, donde las hermandades encargan ramos con meses de antelación; y celebraciones como bodas, bautizos, comuniones o el Día de la Madre. Pese a que la demanda fluctúa, la producción en Chipiona es continua, porque los invernaderos trabajan durante todo el año.

Y entre campaña y campaña, Rivera hace un llamamiento a la ciudadanía: "Animamos a comprar flores, a salir a la calle y volver a casa con un ramito. Las flores dan luz y color a la vida. No solo son negocio, son patrimonio y cultura de nuestra zona, y cada ramo lleva detrás el esfuerzo de muchas personas".

Chipiona, con sus invernaderos repletos de color, se confirma un año más como el motor de la flor cortada en España.