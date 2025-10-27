Rocío Amaro 27 OCT 2025 - 13:02h.

El rapero granadino Annarce convierte su experiencia con el TDAH en una canción que reivindica la diferencia como fortaleza

El testimonio de un rapero granadino víctima de bullying: “Lo que más duele no son los golpes, sino la humillación diaria”

Compartir







Granada"No creas que eres lento para aprender, si lo que te interesa lo haces tan bien, tú tienes potencial pa’ lo que quieras ser. TDAH no es problema, es superpoder". Con estas líneas, el joven granadino Ismael Martín, conocido artísticamente como Annarce, resume el mensaje de su nuevo rap, que lanza coincidiendo con el Día Nacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), celebrado cada 27 de octubre.

Tiene 24 años y fue diagnosticado de TDAH en la infancia. "Fue muy difícil crecer con ello, el rechazo, el acoso escolar, ser un fracaso...", explica. Esa experiencia se ha convertido en el hilo conductor de una canción que refleja, con ironía y sensibilidad, la vida de un niño que intenta adaptarse a un mundo que no siempre lo entiende.

El tema arranca con una escena cotidiana: un despertador, los deberes olvidados y las prisas de cada mañana. "Aún sigues dormido, levanta Ismael. Has vuelto a olvidar los deberes de ayer. Al menos no olvidé la mochila otra vez, pero llevo las zapatillas del revés". En esos primeros versos, el artista retrata la desorganización, los despistes y la frustración que acompañan al TDAH desde la infancia, pero también la capacidad de reírse de uno mismo y seguir adelante.

La vida detrás del acoso escolar

Ismael relata como pronto aparecen las burlas del entorno. Los compañeros que se ríen, las miradas que juzgan, la sensación de no encajar. "Se ríen mis compañeros, qué niño más raro, fíjate qué pelos", escribe. "Intento cambiar, me da rabia, no puedo. Siempre me encuentro al final de sus dedos". Unas letras en las que se aprecia el reflejo del acoso escolar que muchos niños con este trastorno sufren en silencio, confundidos entre el deseo de agradar y la imposibilidad de controlar su impulsividad o distracción.

En su rap, Annarce recuerda las anotaciones en su agenda, las reprimendas de los profesores y el malentendido constante. "Ha estado mirando una mosca toda la hora", dice la maestra en su canción. Él responde: "perdona, es la mosca la que me ha mirado. Ahora es mi mascota, ¿qué tiene de malo?". Con humor, el joven granadino señala la falta de comprensión que a menudo acompaña al TDAH en las aulas, donde la curiosidad se puede confundir con la falta de atención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La canción avanza entre el dolor y la ira hasta llegar al momento del diagnóstico: "destinado a la última fila de clase, el diagnóstico es claro, tienes TDAH. Carne de ser un fracaso escolar. Su hijo es muy listo, pero no hace nada". Con esa frase, el joven recuerda la etiqueta que marcó su adolescencia, la del peso de ser considerado inteligente pero incapaz de rendir según lo esperado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El rap no elude tampoco la parte más difícil del tratamiento. "Te dan la pastilla y apagan quién eres. Psiquiatras te dicen, eres lo que tienes, un trastorno mental entre cuatro paredes". Y más adelante: "Zombificado pa’ prestar atención, apagando la voz de mi imaginación, obligado a centrarme en hacer la ecuación, cuando realmente quería empezar otra canción". Son versos que resumen la tensión entre la necesidad de concentrarse y la pérdida de espontaneidad que a veces sienten quienes toman medicación para controlar los síntomas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A pesar de todo, el mensaje es optimista. A medida que avanza el tema, el tono cambia hacia la aceptación y la fuerza. "No creas que eres lento para aprender, TDAH no es problema, es superpoder". Es el estribillo que da título a la canción y también el mensaje que el joven lanza en este día de concienciación.

Un día para comprender, no juzgar

El Día Nacional del TDAH, promovido por la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), busca sensibilizar a la sociedad y reivindicar los derechos de las personas que conviven con este trastorno. Según los datos más recientes, uno de cada diez niños o jóvenes en el mundo está siendo diagnosticado, lo que lo convierte en uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes.

Desde FEAADAH recuerdan la importancia de atender a tiempo y acompañar a las familias, ya que, si no se trata adecuadamente, el TDAH puede derivar en baja autoestima, ansiedad, depresión o fracaso escolar. En España, cada vez más centros educativos incorporan medidas de apoyo y comprensión hacia el alumnado con este diagnóstico.

El color naranja, símbolo del movimiento

El color elegido para representar al TDAH es el naranja, que combina la energía del rojo con la inteligencia del amarillo. Según la organización Red TDAH, simboliza la calidez, el afecto y la comunicación. Durante estos días, asociaciones y colectivos de todo el país iluminan edificios y monumentos de este color para dar visibilidad a las personas que viven con el trastorno.

El rap de Annarce concluye con una declaración de superación: "en la última fila me sentía el peor, ahora en la primera soy el profesor. Recuerda, grandeza está en el corazón y un número no decide tu valor." Con esas palabras, el joven granadino cierra su tema convertido en altavoz de quienes, como él, crecieron creyendo que eran un problema y hoy reivindican su diferencia como una forma distinta, y valiosa, de mirar el mundo.