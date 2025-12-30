Unos 500 agentes velarán por la seguridad de los asistentes con un aforo para 15.000 personas

De cara a Nochevieja y Año Nuevo, sacar de nuevo los abrigos, con un ambiente frío que marcará el arranque de 2026

La Puerta del Sol se prepara este martes para recibir mañana hasta 15.000 personas que tomarán las uvas esta Nochevieja desde la icónica plaza de Madrid. A estas horas se están inspeccionando los alrededores, con la plaza vacía y con el precinto de seguridad policial.

Los agentes ya han desalojado por completo la Puerta del Sol y se encuentran realizando esa última inspección. A las 22:00 han vuelto a permitir el acceso para todas aquellas personas que deseen tomar las preúvas para despedir por adelantado el año.

En ese acceso se va a revisar todo para evitar objetos voluminosos o cortantes y, como siempre, están terminantemente prohibidos la pirotecnia y los envases de cristal. Y lo imprescindible sigue siendo llegar con mucha antelación y no olvidarse las uvas.

500 agentes desplegados

Un total de 500 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en las preuvas y uvas que tendrán lugar en la Puerta del Sol para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, con un aforo máximo de 15.000 personas.

Así lo ha detallado este martes la portavoz de la Jefatura Superior, Cristina Hernández, a los medios de comunicación desde este lugar céntrico donde se va a realizar un dispositivo especial para que la celebración del fin de año se lleve a cabo "con total seguridad y con un normal funcionamiento".

Desde hace unos días, los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana, junto con los la Comisaría de Centro, han llevado a cabo labores de información y prevención en los establecimientos aledaños y más próximos a Sol.

Cierre y desalojo total de la plaza

Al igual que hoy, mañana a las 21:00 horas se va a llevar a cabo el cierre y desalojo total de la plaza por parte de la Unidad de Intervención Policial, que va a estar apoyada por la Unidad de Prevención y Reacción, así como por la Policía Local.

"Esto es por dos motivos. Primero, para que se pueda llevar a cabo la limpieza de toda la plaza. Segunda, para hacer una inspección de la zona y evitar que pudiera haber cualquier objeto que pusiera en peligro el normal funcionamiento del evento", ha recordado Hernández.

Una vez se lleven a cabo estas dos funciones, se va a proceder a la apertura para que todos los ciudadanos puedan acceder a la Puerta del Sol, teniendo en cuenta que las actuaciones musicales están previstos su inicio a las 22.45 horas.

Vías de acceso

En todas las vías de acceso va a haber unos filtros y unos prefiltros para poder acceder a la plaza. Se va a poder entrar por la calle Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Por su parte, las personas con movilidad reducida podrán hacerlo por la calle Esparteros con Marqués Viudo de Pontejos. Las vías de evacuación están establecidas tanto en la calle Preciados como en la calle Carmen.

Una vez se llega hasta al foro máximo, no se va a poder permitir el acceso a nadie más. De la misma manera, en estos filtros se va a llevar a cabo una inspección para que "ninguna persona pueda acceder con cualquier objeto que entrañe cualquier tipo de peligro para la seguridad ciudadana", como objetos voluminosos, contundentes, material pirotécnico, bengalas u objetos de cristal.

La portavoz de la Policía Nacional en Madrid ha aconsejado que todas las personas que decidan acudir a la Puerta del Sol tengan bien ubicadas estas vías de acceso porque en caso de incidente se utilizarán para la evacuación.

Por otro lado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a trabajar con diferentes unidades, que están "perfectamente preparadas y coordinadas" para eventos de esta magnitud. También estarán presentas las unidades especiales de subsuelo y guías caninos que van a llevar a cabo las requisas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

De la misma manera, la Brigada Móvil se va a encargar de la seguridad de las estaciones de Metro y Renfe y la Unidad de Medios Aéreos va a hacer uso tanto de los drones como del helicóptero.