Claudia Barraso 29 OCT 2025 - 17:33h.

Los pasillos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla quedan completamente inundados por las fuertes lluvias: algunos servicios han dejado de funcionar

Alerta por lluvias en Andalucía, en directo | Sevilla se inunda, Huelva arrasada por el temporal y Málaga espera la llegada de mangas marinas

Andalucía sigue siendo una de las comunidades más afectadas por las fuertes lluvias, especialmente zonas como Sevilla y Huelva, que mantienen todos los avisos activos por el temporal. Las imágenes que circulan por redes sociales muestran múltiples calles y edificios inundados, como es el caso del Hospital Virgen Macarena. El agua cae en cascada por las escaleras del interior del recinto, desbordando todo el sistema.

ggPuedes decir que los trabajadores asegura que: Suspendidos TACS, resonancias, ecos … el resto de actividades por confirmar

Ante la preocupante situación, se ha activado de inmediato la serie de medidas de contingencia para preservar la seguridad de los pacientes y profesionales, asegurando el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales, según han informado a través de un comunicado. El agua ha entrado al edificio y ha provocado graves acumulaciones en áreas ubicadas en el sótano y semisótano que ya han tenido que ser desalojadas. Otras incidencias que se han registrado es el fallo en el sistema de ascensores, pero desde el hospital confirman que ya está siendo reparado.

Desde la cuenta de la red social ‘X’ del CSIF Sevilla han publicado unas imágenes que muestra cómo el agua desciende con gran fuerza por las escaleras y pasillos del hospital. Además, informan de que la comida de los pacientes está garantizada durante todo este miércoles y agradecen el trabajo del personal, los compañeros de limpieza, cocina y mantenimiento, quienes siguen velando por la seguridad y bienestar de todos los pacientes y trabajadores. La actividad en el resto del centro hospitalario, incluida el área quirúrgica se mantiene estable por el momento. Rápidamente, el equipo directivo ha coordinado una respuesta integral que ha permitido mantener durante las últimas horas dicha actividad.

La Aemet sigue manteniendo la alerta naranja

Los esfuerzos de todo el personal que forma parte del hospital continúan siendo intensos a estas horas para poder evitar que siga entrando agua y restablecer la normalidad en el funcionamiento del sistema lo antes posible. La Aemet sigue manteniendo la alerta naranja pese a que las lluvias dan un leve descanso en la zona. Las calles han quedado completamente inundadas. En algunas imágenes compartidas por diferentes usuarios en redes sociales, vemos coches y contenedores flotando y algunas personas subidas a ellos que tuvieron que ser rescatadas. Las incidencias por las fuertes lluvias son numerosas. Se han registrado hasta 40 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento que ya han llegado a superar incluso los 70 km/h.