Redacción Andalucía Europa Press 02 NOV 2025 - 13:47h.

El Juzgado de lo Penal castiga al acusado por un delito contra la fauna, pero la Fiscalía pedirá que agrave la pena

Delante de unos niños, el procesado "golpeó y pisoteó a la cría hasta la muerte" en el Parque Natural de Cazorla

JaénUn hombre ha sido condenado a pagar 2.700 euros como multa impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén por matar a palos a una cría de jabalí que se encontraba en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Así lo recoge el fallo, consultado por Europa Press, en el que se le atribuye un delito contra la fauna. Aunque la Fiscalía ya ha anunciado su recurso para pedir que se agrave la pena, teniéndose en cuenta que los hechos ocurrieron en ese espacio protegido.

Por lo tanto, la sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial para que el castigo sea más duro, siguiendo lo que dicta el Código Penal para este tipo de casos en el artículo 334. Incluye prisión de seis a dos años, según la gravedad.

Crimen delante de familias con niños

Los hechos probados señalan que en julio de 2022 en Santiago-Pontones (Jaén) el procesado "golpeó con un palo en reiteradas ocasiones y propinó pisotones a una cría de jabalí, especie silvestre autóctona, de tres kilos de peso, hasta que le causó la muerte".

Lo hizo delante de familias con niños que se encontraban viendo a la madre con sus crías. Estos animales estaban detrás de una alambrada o valla, que el acusado saltó para aproximarse a ellos, tal y como declaró un testigo del suceso.

Incluso dijo que iba a por uno de esos pequeños jabalís para comérselo por la noche. Después de matarlo en presencia de los menores, acudió a un local cercano para pedir una bolsa con la que llevarse el cadáver a su casa.

Justificó que creía que iba a atacarle

Quienes estaban allí llamaron a la Guardia Civil ante tales hechos. El hombre se defendió en el juicio alegando que pensó que la cría le iba a atacar. Un argumento que no se sustentaba, al existir el vallado que permitía a la gente observar con seguridad a los animales salvajes.

Además de la multa, la sentencia le condena a tres años de inhabilitación para la caza y pesca, así como indemnizar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con 578 euros, que es en lo que se ha valorado la cría de jabalí.