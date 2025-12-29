Madrid cuenta con 4 de los 5 mejores hospitales de España

Así se detalla en el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 realizado por el Instituto Coordenadas

La Fundación Jiménez Díaz ha sido reconocido como el mejor hospital del país

MadridLa sanidad es uno de los temas más analizados en España, no solo por su importancia social, sino por ser uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos. En este contexto, el Índice de Excelencia Hospitalaria, un análisis elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas, evalúa el sistema de salud español.

Por décimo año consecutivo, la Fundación Jiménez Díaz ha sido reconocida como el mejor hospital del país. “Diez años en primera posición reflejan una apuesta continuada por la calidad asistencial, la innovación, la gestión sanitaria y avanzada y una atención al paciente cada vez más personalizada y humana”, reconoce Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

Madrid lidera con claridad

Madrid continúa ocupando los primeros puestos del ranking al contar con cinco hospitales entre los diez mejores, de los que cuatro se encuentran entre los cinco primeros. Cataluña, por su parte, mantiene cuatro centros destacados, mientras que Andalucía regresa al ranking con la entrada del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

“Madrid vuelve a situarse como la comunidad más destacada con una fuerte concentración de centros entre los primeros puestos, lo que refleja la solidez de su ecosistema sanitario y su capacidad de atraer talento, innovación y buena gestión”, detalla Sánchez Lambás.

El índice ha evaluado aspectos clave como la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, y sirve como termómetro para sanitarios y pacientes interesados en saber el estado actual de excelencia de los hospitales del país.

Desde el Instituto Coordenadas explican que “este ranking permite a los pacientes conocer la posición de sus centros de referencia y a los profesionales identificar las mejores prácticas y las tendencias clave que están marcando la evolución del sistema sanitario español”.

El Índice de excelencia Hospitalaria no sólo destaca a los mejores hospitales, sino que marca el rumbo hacia una sanidad de excelencia, donde cada hospital tiene la oportunidad de mejorar y ofrecer lo mejor a sus pacientes.

Evaluación continua sanitaria

Este análisis permite comparar resultados y detectar avances o retrocesos en la calidad asistencial, además de aportar una visión global que combina indicadores técnicos con la percepción de los usuarios.

Además, el ranking no solo orienta a gestores y profesionales sanitarios en la toma de decisiones. También ofrece a los pacientes información clara sobre la calidad y el posicionamiento de los hospitales en un momento en el que se valora mucho este tipo de información.

Ranking del Índice de Excelencia Hospitalaria 2025:

1. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

2. Hospital Universitario La Paz

3. Hospital Universitario Vall d’Hebron

4. Hospital Universitario Gregorio Marañón

5. Hospital Universitario Clínico San Carlos

6. Hospital Clínic de Barcelona

7. Hospital QuironSalud Barcelona

8. Hospital QuironSalud Madrid

9. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

10. Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona