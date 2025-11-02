Iván Sevilla 02 NOV 2025 - 15:43h.

Agreden a un guardia civil durante una intervención en una vivienda ocupada en Chiclana, Cádiz

"Estos hechos son un recordatorio más de la creciente violencia y falta de respeto a las autoridades", advierte JUCIL

CádizUn guardia civil resultó herido en la cabeza cuando se encontraba en acto de servicio y fue atacado con un "objeto contundente" tras acudir a un aviso e intervenir en una "vivienda ocupada" en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Así lo ha comunicado y denunciado JUCIL en un breve relato de los hechos, de los que no ha dado más detalles. El agente que sufrió la agresión, del Puesto Principal del municipio, tuvo que ser atendido por sanitarios.

Con el rostro ensangrentado y una brecha abierta en la frente, al afectado le tuvieron que cerrar la herida. Desde la asociación profesional que defiende los derechos de los guardias civiles le han deseado una "pronta recuperación".

"Creciente violencia y falta de respeto"

Consideran que este episodio es un "recordatorio más de la creciente violencia y falta de respeto hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Añaden también que esta "realidad no puede normalizarse" cuando se enfrentan a "situaciones cada vez más peligrosas".

La Guardia Civil "cumple su deber con lealtad y compromiso, pero necesitan el respaldo y reconocimiento de toda la sociedad", reiteran. Para el agente herido, trasladan su "más sincero apoyo a él, a su familia y a los compañeros que día a día" patrullan para servir y proteger.

"Sin autoridad, no hay seguridad. Fuerza y honor, compañero", concluyen en un comunicado que ha sumado numerosos comentarios de personas que mandan sus ánimos y rápida recuperación al miembro de la Benemérita.

"Mezcla de rabia e impotencia"

Desde el sindicato Uplba Chiclana también han advertido de "la falta de medios humanos y personal real durante el trabajo diario". "Se nos encoge el alma y produce una mezcla de rabia e impotencia, ante la pasividad y el pasotismo de quienes nos gobiernan", señalan.

Rememoran que este ataque se suma "al que sufrió el policía local José María Romero en 2022 durante una detención de un individuo en su domicilio", igualmente en Chiclana de la Frontera. Aquel suceso que le causó "lesiones propiciaron su jubilación anticipada".