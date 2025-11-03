La Guardia Civil detuvo a su expareja durante la madrugada

La hija de la mujer asesinada en Moguer denunció las amenazas del ex de su madre una semana antes del crimen

Compartir







MoguerNuevo caso de violencia machista en Huelva. Una mujer ha sido apuñalada por su expareja, que ha sido detenida poco después en Moguer. Zahra era una persona muy trabajadora y muy puntual. Ayer, al ver sus compañeros que no había ido a trabajar, se preocuparon y fueron a buscarla a su casa. Al llegar se encontraron su cuerpo sin vida y con fuertes signos de violencia, según informa Tatiana Domínguez.

Poco después, de madrugada, la Guardia Civil detuvo a su expareja. Zahra tenía 47 años, llevaba 17 años viviendo en Moguer, trabajaba en el campo, era de Marruecos y hacía poco que su hija se había venido a vivir a España con ella.

La hija de la víctima avisó que la expareja amenazó a su madre una semana antes

La hija de la víctima habría informado a los agentes que el arrestado amenazó a su madre una semana antes después de que ella le contase que iba a casarse con otra persona. No existían denuncias previas por violencia machista ni antecedentes penales del detenido.

De confirmarse el caso como violencia de género, ya son 34 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.329 desde que empezaron las estadísticas, según la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista.

PUEDE INTERESARTE El novio de la joven herida tras sufrir un tiro en la cara en Leganés sostiene que el arma se disparó accidentalmente

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.