Jenifer Moreno Agencia EFE 03 NOV 2025 - 12:19h.

La mujer asesinada habría anunciado a su expareja que iba a casarse con otra persona

Detienen a un hombre por el asesinato de su expareja en Moguer, Huelva

El asesino de Zahra, la mujer de 47 años hallada sin vida en la finca agrícola en la que trabajaba en Moguer (Huelva), no contaba con antecedentes en el sistema VioGen. La víctima no le había denunciado por violencia machista, pero una semana antes del atroz crimen su hija dio la voz de alarma: había amenazado a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona. El caso se investiga ahora como violencia machista.

El lunes, de madrugada, agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de los hechos, un hombre de 56 años. La detención se ha practicado después de que los propios compañeros de Zahra hallasen su cuerpo sin vida en la finca agrícola en la que trabajaba y residía. Estos acudieron a buscarla porque no había aparecido en su puesto y la encontraron muerta.

Zahra nunca denunció a su presunto asesino. No existían antecedentes en el sistema VioGen. Sin embargo, una semana antes del crimen, su hija informó a los agentes de que el detenido había amenazado a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona.

La mujer ha muerto por "heridas de arma blanca"

La mujer habría fallecido por "heridas de arma blanca", según ha precisado el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en declaraciones a EFE citando fuentes tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento va a poner los servicios del Centro de Información a la Mujer y de Igualdad al servicio de los familiares y allegadas de esta mujer, según ha informado Cuéllar, que ha trasladado su pésame.

Condena de lo ocurrido

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López ha condenado lo ocurrido, a través de un mensaje en su cuenta de 'X', en el que señala que "Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de Violencia Machista en Moguer. ¡Cuánto dolor!".

Así, ha subrayado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando lo sucedido". "Todo mi cariño a familiares y amigos", ha concluido.

También el PSOE de Huelva ha escrito un mensaje de condena en la misma red social. "Condenamos con absoluta rotundidad el nuevo presunto asesinato machista ocurrido en nuestra provincia, en Moguer. Ni una más. Ni una menos", han remarcado.

Investigan si se trata de un asesinato machista

Por su parte, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género recaba datos para determinar si se trata de un asesinato machista.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, son ya 34 las mujeres muertas a manos de sus parejas o expareja en lo que va de año; 1.329 desde que comenzaran las estadísticas, según los datos actualizados de la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista.

El 016 atiende las 24 horas del día

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.