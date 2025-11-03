Rocío Amaro 03 NOV 2025 - 17:01h.

Varios jóvenes del CD Academy de Tarifa (Cádiz) sufrieron síntomas de una posible intoxicación tras entrenar en el campo municipal Antonio López Púa, un día después de un tratamiento de desinsectación

El incidente ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE local y la Unión Deportiva Tarifa, mientras el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado al estar estudiando lo ocurrido

CádizVarios jóvenes del Club Deportivo Academy de Tarifa, en la provincia de Cádiz, presentaron hace unos días algunos síntomas compatibles con una intoxicación después de entrenar en el campo municipal Antonio López Púa. El episodio se produjo un día después de que se aplicara un tratamiento de desinsectación en parte del césped, lo que ha dado pie a un cruce de acusaciones entre el PSOE local y la Unión Deportiva Tarifa, la entidad encargada del mantenimiento del terreno de juego. El Ayuntamiento, de momento, no ha ofrecido ninguna versión oficial de los hechos.

El PSOE de Tarifa fue el primero en denunciar públicamente la situación, reclamando al alcalde, José Antonio Santos (PP), que "depure responsabilidades políticas" por lo ocurrido. Según los socialistas, varios jugadores comenzaron a sentirse indispuestos tras la sesión de entrenamiento y algunos padres apuntaron como posible causa la aplicación reciente de un producto para eliminar plagas. El partido asegura que el Ayuntamiento no avisó a los clubes del procedimiento, a diferencia de otras ocasiones en las que se habían adoptado medidas preventivas, como el cierre del campo.

"La falta de información y coordinación resulta incomprensible", denuncia la agrupación socialista, que considera que se puso "en riesgo la salud de los niños y niñas por la indolencia y falta de implicación de los responsables políticos". El PSOE insiste en que la desinsectación se hizo sin advertir a los usuarios del riesgo de exposición, lo que, a su juicio, evidencia una gestión negligente: "no entendemos cómo se puede poner en riesgo la salud de los niños y niños por la indolencia y falta de implicación de los responsables políticos", denuncian.

La UD Tarifa asegura que avisó de la situación

La respuesta llegó desde la Unión Deportiva Tarifa, que ha difundido un comunicado para "esclarecer los hechos" y defender la actuación de la persona responsable del mantenimiento del campo. La entidad sostiene que informó al Ayuntamiento con antelación suficiente y que volvió a insistir por escrito cuando la primera fecha prevista no se confirmó. Según su versión, el tratamiento quedó finalmente fijado el lunes 27 "con la confirmación por escrito de los responsables municipales".

Además, el club asegura que el domingo anterior al tratamiento se envió un recordatorio a la Concejalía de Deportes y que, sin obtener respuesta, su responsable de mantenimiento contactó directamente con el otro club afectado, el CD Academy. La UD Tarifa afirma que también avisó a los técnicos deportivos y que la decisión de entrenar, aunque fuera fuera de la zona tratada, quedó bajo responsabilidad de quienes optaron por mantener la actividad.

El comunicado de la entidad recalca que el trabajo de desinsectación se realizó "en la zona delimitada y dentro del horario habitual" y lamenta el malestar que hayan podido sufrir los jóvenes: "lamentamos, como familiares, padres y miembros del fútbol tarifeño, el malestar que algunos jugadores hayan podido experimentar y esperamos que tengan una rápida y pronta recuperación de las molestias o síntomas que hayan derivado de su entrenamiento". Pero al mismo tiempo rechazan de plano que exista una actuación imprudente.

El club pide que se eviten "acusaciones falsas" hacia su personal y también reclama que se aclaren responsabilidades, pero en sentido contrario al señalado por el PSOE.

El Ayuntamiento de Tarifa estudia lo ocurrido

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Tarifa, responsable último de la instalación deportiva, no ha emitido ningún comunicado ni ha aclarado si había autorizado el tratamiento, si se evaluaron los riesgos ni si existía la obligación de cerrar las instalaciones temporalmente. Por ahora, y según fuentes municipales, se está haciendo acopio de toda la información y se ha iniciado contacto con el club deportivo

Los jugadores afectados se encuentran ya recuperados, según sus familias, de los síntomas, siempre leves, que habían padecido, como son mareos, irritación o malestar general.