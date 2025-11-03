El Ayuntamiento de Huétor-Tájar se ha hecho cargo de los gastos del entierro al tratarse de una familia muy humilde

El niño de 11 años que murió atropellado en Huétor Tájar iba caminando solo a las seis de la mañana: investigan qué hacía ahí de madrugada

El niño de 11 años que ha fallecido este domingo atropellado cuando caminaba por la autovía A-92 a su paso por Huétor Tájar llegó a este municipio del Poniente de Granada hace alrededor de un año y vivía con su madre y dos hermanos en este pueblo de unos 10.000 vecinos, que está "consternado". Informa en el vídeo Patricia Vázquez.

A las 06:30 horas de la madrugada caminaba solo en la incorporación de la autovía A-92 en Granada. Un hecho difícil de entender que acabó con el pequeño muerto tras ser atropellado por un vehículo que circulaba por esa carretera el pasado fin de semana. El Ayuntamiento de Huétor-Tájar se ha hecho cargo de los gastos del entierro al tratarse de una familia muy humilde.

Sobre el coche fúnebre se acumulan las muestras de cariño a Luis, el menor de 11 años fallecido ayer al ser arrollado por un vehículo, cuando caminaba solo a primera hora de la mañana por el carril de incorporación a la autovía.

El niño solía salir a correr por las mañanas

"Es inexplicable, no sabes y no tienes respuesta", contaba una vecina. El pueblo de Huétor Tajar se ha volcado en la despedida del pequeño, acompañando a una familia rota por el dolor de su perdida.

Según su entorno, era habitual que el niño saliera a correr por las mañanas, aunque la Guardia Civil investiga porque estaba solo poco después de las 06:30 de la mañana y pegado a la autovía, a poco más de dos kilómetros del núcleo urbano.