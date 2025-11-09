Jenifer Moreno 09 NOV 2025 - 10:47h.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda de la calle Virgen del Mayor Dolor de la localidad nazarena

En la vivienda había dos personas mayores cuando se desató el incendio y una logró salir por sus propios medios

Compartir







SevillaUna persona ha muerto y otra ha requerido asistencia sanitaria tras desatarse un incendio en una vivienda en Dos Hermanas, Sevilla, la madrugada del domingo.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda de la calle Virgen del Mayor Dolor de la localidad nazarena sobre las 3:30 horas, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Dos personas mayores atrapadas

A esa hora, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior.

Entonces, la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y los servicios sanitarios han confirmado que una persona ha fallecido y otra, una mujer, ha conseguido salir por sus propios medios de la casa y ha sido atendida en el lugar.