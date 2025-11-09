Iván Sevilla 09 NOV 2025 - 12:34h.

Paradas de autobús en Málaga empiezan a lucir unos llamativos dibujos para "reducir el esfuerzo cognitivo"

Los símbolos de identificación se pegarán en 1.100 ubicaciones: "Es más fácil recordar una imagen que el nombre"

MálagaEn los tiempos que corren de accesibilidad tecnológica, no podemos olvidarnos de la que también se necesita para acciones tan habituales como coger un autobús. Por eso, ya se han instalado los primeros "pictogramas accesibles" en paradas de Málaga.

Quienes utilizan este transporte público en la ciudad andaluza pueden ya reconocer algunos puntos donde suben y bajan del vehículo de la EMT por los diferentes dibujos que los representan. Por ejemplo, un erizo, un peine o un gnomo.

Informativos Telecinco ha comprobado in situ cómo son estos símbolos diseñados para la "identificación de paradas", como explica Maida Rodríguez, psicóloga que ha dirigido el proyecto. "Los puedo ver a distancia y los puedo comprender", nos cuenta.

"Sirven para reducir el esfuerzo cognitivo que es necesario hacer para la planificación de un itinerario de subida y bajada de una ruta en bus", asegura para justificar el principal objetivo que buscaban con la iniciativa que todavía tiene que extenderse más.

"Promoverá la autonomía a muchas personas"

De hecho, está previsto que los pictogramas se peguen en un total de "1.100 paradas" por toda la capital de la Costa del Sol. "Esta herramienta facilitará y promoverá la autonomía a muchas personas", piensa Maida.

Se refiere, especialmente, a determinados colectivos como ancianos/as, niños/as y usuarios del servicio de autobús "con discapacidad cognitiva o no lectores". Incluso también ayudará a los turistas y extranjeros que llegan a Málaga.

La psicóloga reitera que "es más fácil recordar una imagen que el nombre" de las marquesinas. Como Avenida Ortega y Gasset / Santa Cristina (señalizada con un erizo), Barriada El Carmen (con un peine) o Avenida Juan XXIII / Barbarela (donde hay un fonendo y una cruz roja).

"Representa el Hospital Carlos Haya, que está aquí al lado", nos precisa una joven malagueña acerca de ese último dibujo, visible en uno de los cristales laterales de la parada. "Está muy bien la idea", admite otra entrevistada al reportero José Palacios.

Una cabra, un hada con su varita estrellada y un elefante son algunos de los restantes símbolos ya instalados en la ciudad. En los próximos meses, ya estarán también incluidos en la aplicación móvil de la Empresa Municipal de Transportes.