Rocío Amaro Europa Press 12 NOV 2025 - 04:00h.

La Diputación de Huelva invertirá 500.000 euros anuales para instalar 38 cajeros automáticos en municipios sin oficinas bancarias

Los 61 vecinos de Cumbres de Enmedio celebran la llegada del cajero del municipio, un servicio que les evitará desplazamientos de varios kilómetros

Compartir







HuelvaHabría que ser vecino de Cumbres de Enmedio (Huelva) para comprender el valor que tiene un cajero automático en el pueblo. Para muchos, especialmente las personas mayores, hasta ahora obtener efectivo o pagar un recibo suponía recorrer kilómetros hasta las localidades vecinas de Cumbres Mayores o Cumbres de San Bartolomé. "Veo que esto es una cosa muy buena para el pueblo, porque todo lo que se ponga nuevo y todo lo que sea para prosperar, es estupendo", dice Reyes, una vecina, "poder venir a sacar dinero y no tener que desplazarse a otros pueblos, sobre todo para el pago de contribuciones y de recibos de muchas cosas, es maravilloso”, explica.

Eulogio, otro cumbreo, coincide: "A los que nos pilla ya mayores, si no tenemos un cajero, nos tenemos que desplazar y ese era el problema que teníamos. Todo lo que se haga es bueno, y todo el mundo en el pueblo está contento. Va a ser bueno no solo para Cumbres de Enmedio, sino para todo el entorno", dice antes de usarlo por primera vez.

Porque hoy están todos como "niño con zapatos nuevos" en el pueblo. La alcaldesa del municipio, Reyes Páez, ha mostrado también su satisfacción por la instalación de este artilugio y ha recordado cómo hasta ahora "lo más parecido era que un vecino te dejara dinero para una compra o que te lo dejaran en la tienda de Paco que había antiguamente". Añade que "se trata de un servicio nuevo, nunca habíamos tenido nada parecido, ni banco ni cajero ni nada. Por eso creo que es un día muy importante para el municipio". Páez asegura que desde el Ayuntamiento ofrecerán ayuda a quienes necesiten orientación para utilizar el cajero, y remarcó que facilitará el pago de recibos que antes no se podían gestionar en el pueblo.

Se instalarán 38 cajeros en la provincia de Huelva

El cajero de Cumbres de Enmedio es el primero de los 38 que la Diputación Provincial de Huelva instalará en la provincia en poblaciones sin oficinas bancarias. El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó durante la inauguración que se trata de un "día importante", un ejemplo de cómo la institución y los alcaldes trabajan para "ofrecer servicios que garanticen los mismos derechos y oportunidades a todos los ciudadanos", sin importar el lugar donde residan.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El proyecto nació a raíz de conversaciones con vecinos que habían tenido que gastar 30 euros para pagar un recibo de tres, una situación que Toscano calificó como "una auténtica barbaridad". Los nuevos cajeros cuentan con dos espacios diferenciados, uno para operaciones monetarias y otro para pagos de recibos, con un sistema intuitivo y accesible para todos los usuarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el acto de presentación también intervino el vicepresidente global de NCR Atleos, Jimmy Tarazona, quien agradeció a la Diputación y a las alcaldías su compromiso para llevar "un servicio financiero básico a todos sus vecinos" y destacó que esto contribuirá a dinamizar el entorno rural y atraer población. Además, defendió la utilidad del efectivo como medio de pago seguro y de inclusión financiera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

500.000 euros anuales

La Diputación invertirá 500.000 euros anuales en este plan, aunque Toscano apuntó que "en el futuro casi se podrá mantener por sí mismo, dependiendo del número de transacciones".

Entre los municipios que recibirán un cajero están Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cumbres de Enmedio, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Los Romeros, La Corte, La Monacilla, Costa Esuri, Isla Canela, Pozo del Camino, El Portil, Beas, Calañas, El Cerro, Puebla de Guzmán, Zalamea, Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal.

Con esta iniciativa, los vecinos esperan no solo facilitar su vida diaria, sino también reforzar la igualdad financiera y la cohesión territorial en toda la provincia.