El artista gaditano Antoñito Molina sorprende a la abuela Carmen, de 92 años, y la visita en la residencia de mayores donde vive horas antes de su concierto

El emocionante encuentro entre Antoñito Molina y la abuela Carmen, de Valladolid: "Qué suerte la mía"

CádizHabría que ser de piedra para no emocionarse con ciertas historias e imágenes. Mucho más si esa historia en cuestión la protagoniza una abuela que a sus 92 años cumple el sueño de su vida. Es imposible no sentir nada al ver la ilusión en unos ojos gastados por el tiempo, el temblor de unas manos que intentan cubrir el gesto de asombro de la cara y una sonrisa de esas que tardan en olvidarse.

Este relato es real y se ha vivido este fin de semana en Valladolid, gracias a la generosidad del artista gaditano, más concretamente de Rota, Antoñito Molina. Todo comenzó con el mensaje de la nieta de Carmen en el que le contaba al artista que su abuela, inicialmente, iba a asistir a su concierto. "Me escribió su nieta y me contó que en principio iba al concierto, pero que finalmente su abuela no venía, que no le apetecía del todo. Supongo que cosas de abuelas y de personas auténticas", escribe el artista en sus redes sociales.

Antoñito, siempre atento a sus redes y a lo que ocurre a su alrededor, como él mismo confiesa, se dio cuenta de que la residencia donde se encontraba Carmen estaba a solo tres minutos del teatro donde tocaba en Valladolid. Así que no lo dudó y decidió acercarse para intentar convencer a esa abuela de que se acercara a disfrutar de la música en vivo.

"¿No le conoces?"

Carmen, su hija y su nieta salieron de la residencia para dar un paseo, pero a los poco minutos de salir tuvieron un encontronazo "inesperado". "¿No le conoces?", repite la nieta mientras Carmen mira curiosa al hombre que se le acaba de poner enfrente. Pasan unos segundos, casi nada, y la abuela se da cuenta de que tiene delante a su ídolo musical. "No le suelta", se escucha decir a la hija, que describe el eterno y fuerte abrazo en el que se funden artista y fan.

Antoñito Molina ha relatado la escena con emoción: "No me digáis cómo, pero la convencí para que se viniera a la prueba de sonido y cantarle unas poquitas de canciones para ella y su familia. Pues no sé qué pasó, que cuando salí a cantar estaba allí, había decidido quedarse al concierto… Qué suerte la mía y la de todo el público de Valladolid de tener a la abuela Carmen con nosotros, qué sonrisa más bonita”, dice.

"Con casi 92 años, conseguiste que mi abuela volviera a sentirse una niña", dice Raquel, una de sus nietas, porque así es como se sintió al entrar en la prueba de sonido previa al concierto, donde pudo disfrutar de unos minutos de música privada. Molina la saludó desde el escenario en varias ocasiones con un tierno "guapa", a los que ella respondía con una sonrisa que iluminaba todo el recinto. Era un momento íntimo y sencillo, pero cargado de emociones.

Un concierto inolvidable

Durante el concierto, a Carmen se le vio bailar, reír y aplaudir desde el público, con un entusiasmo que parecía devolverle juventud. Uno de los grandes momentos se vivió, sin duda, cuando Antoñito le dedicó una estrofa de su tema "Y te voy a querer", mientras el público la miraba y aplaudía. "La abuela consiguió llenarme el corazón, a mí y a todos", escribió él, resumiendo lo que se podía sentir en aquella sala.

Una emoción que la familia no ha tardado en expresar: "ha sido un gesto precioso, que no olvidaremos nunca, y te aseguro que ella tampoco, gracias de corazón", comentó Raquel. Judith, otra de sus nietas, añadió: "Gracias amigo por ese corazón tan grande que tienes y por cumplir su sueño Fue un día inolvidable para mi abuela que siempre recordaremos".

Pero para el andaluz, lo que han sentido ellas, se queda corto en comparación a lo que él ha podido vivir junta a Carmen. "Ella no es muy de Instagram, así que supongo que esto no lo leerá, o lo mismo sí, porque su nieta se lo cuente. Pero quiero decirte que eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en este año tan bonito. Te quiero".

La reacción de compañeros y fans

El gesto del artista ha emocionado, como era de esperar, a sus seguidores. "Lo tuyo jamás en la vida lo había visto, esa humildad, esa generosidad que tienes con la gente que te seguimos es de quitarse el sombrero y amarte para siempre, a ti y a tu música", escribía un de sus fans. Otro seguidor aseguraba que "haces cosas que no hace nadie, y estoy seguro que eso es gran parte de tu éxito".

También hay testigos de lo que se vivió aquella mágica noche que han querido aportar su experiencia: "yo estaba cerquita de la abuela Carmen, fue súper emocionante y que la dedicaras esa canción que todos cantamos... ella tan feliz… estos detalles te hacen grande Antoñito". Y así miles de comentarios que alaban el gesto del artista: "qué gran persona eres, la vida te devuelve lo que das. Tú das cosas bonitas y personas bonitas te devuelve. No cambies nunca".

Entre todos los mensajes que ha suscitado la publicación, se pueden leer también los de varios compañeros de profesión. "Qué bonito cariño", le ha escrito la Niña Pastori. Junto a ella, el artista sevillano, Rasel, que también quería aplaudir el encuentro con la abuela Carmen: "qué bonito hermano”. O el de Raule, que con un escueto "bien compare", se lo ha dicho todo.

Ese día en Valladolid, Carmen volvió a sentirse como una niña, disfrutando de la música, de los abrazos y de la cercanía de un artista que transformó el concierto en una experiencia de lo más humana.