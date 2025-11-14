Liberadas cuatro mujeres explotadas sexualmente en Cádiz: trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana
Hay dos detenidos a los que se les imputan delitos de prostitución coercitiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de cuatro delitos de agresión sexual
Eran captadas en países marcados por la pobreza y una vez en España "se veían obligadas a someterse a las condiciones impuestas por su explotador"
CádizCuatro mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente en un 'piso prostíbulo' han sido liberadas por la Policía Nacional en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Durante la operación, un hombre y una mujer, de nacionalidad dominicana, han sido detenidos. Se les imputan presuntos delitos de prostitución coercitiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de cuatro delitos de agresión sexual. Las víctimas se encontraban en situación de irregularidad administrativa.
Situación de vulnerabilidad
El hombre se dedicaba a captar mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países marcados por la pobreza económica y cultural, la desigualdad y sistemas patriarcales en los que desconocían sus derechos básicos.
Una vez en España, estas mujeres se encontraban sin recursos ni alternativas, viéndose obligadas a someterse a las condiciones impuestas por su explotador.
El detenido establecía "normas abusivas y gravosas, imponiendo jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos".
La investigación también constató que las víctimas fueron obligadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta en contra de su voluntad, siendo tratadas como "simples mercancías". Tras estas agresiones, el detenido "llegaba incluso a entregarles pequeñas cantidades de dinero, reforzando la dinámica coercitiva y abusiva".
Ingreso en prisión
La operación culminó con la entrada y registro en el piso utilizado como prostíbulo, donde los agentes consiguieron liberar a cuatro mujeres, que serían las víctimas más recientes, ya que la Policía estima que hay muchas más.
Durante el registro la Policía encontró diversos efectos que avalan la imputación.
Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de los dos detenidos y la clausura temporal del "piso-prostíbulo", que llevaba varios años en funcionamiento.