El niño estaba con la madre cuando se produjo el incendio en la vivienda

Incendio en Granada donde ha fallecido una menor de 3 años: “El padre quería entrar porque la niña estaba atrapada, pero no le han dejado”

GranadaEl hermano menor de la niña fallecida en el incendio en una casa de Las Gabias, Granada, está fuera de peligro. El pequeño de dos años resultó herido por quemaduras en una pierna, abdomen y una mano. Pero no son graves y podría ser dado de alta durante el resto del día.

El niño estaba con la madre cuando se produjo el incendio en la vivienda ubicada en la calle San José de Las Gabias. Según las primeras hipótesis, las llamas se originaron en un brasero en la planta baja en torno a las 17:00 horas. Tras intentar apagar el fuego sin éxito, la mujer salió a la calle con el pequeño, según 'Ideal'.

La madre quiso entrar a rescatar a su hija

La madre de los niños quiso entrar a rescatar a su hija de tres años que estaba dormida en el interior de la casa. Pero el fuego era muy virulento y no pudo acceder a la vivienda. Los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma al ver el incendio en la casa.

La Policía Local, la Guardia Civil, bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvar a la pequeña. La familia fue trasladada a un hospital para atender las heridas que presentaba el menor y para brindar apoyo psicológico al resto. El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado hoy día de luto oficial en la localidad y ha suspendido las actividades previstas.