La menor de 17 años que ha sido detenida por matar a su cuñada ha ingresado en psiquiatría del Hospital San Agustín de Avilés, Asturias

Los familiares de la menor que ha matado a su cuñada de 20 años en Asturias sostienen que la detenida padece trastornos psiquiátricos

AvilésLa menor de 17 años detenida este sábado por la muerte de su cuñada de 20 años en Candamo, Asturias, ha tenido que ser ingresada en psiquiatría del Hospital San Agustín de Avilés donde permanece custodiada por agentes de la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Desde Fiscalía ya habían indicado que la joven no pasaría a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía de Asturias durante el día de hoy. Al tratarse de una menor de edad la instrucción del suceso corre a cargo de la Fiscalía.

La menor apuñaló a su cuñada en una pelea familiar

Los hechos ocurrieron este sábado, en torno a las 16.05 de la tarde, en la localidad de Aces, en Candamo, cuando "supuestamente tras una discusión" la menor apuñaló a su cuñada.

Al parecer, la menor empuñó un cuchillo de cocina con el que asestó una puñalada a su cuñada en un momento de la discusión que tuvo lugar en presencia de sus padres.

Nada más producirse la agresión, la menor huyó de la vivienda, aunque finalmente fue detenida hacia las 16:30 horas junto a una cercana estación ferroviaria de FEVE, según las mismas fuentes.

Antes, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda cercana por lo que la Guardia Civil tuvo que requerir el apoyo de Bomberos de Asturias para poder recuperarla.

Los familiares de la detenida aseguran que la menor tiene problemas psiquiátricos

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que esta tenía problemas psiquiátricos si bien este extremo, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE, no ha sido constatado y deberá ser objeto de clarificación durante la instrucci�ón.

Tras su detención, la joven fue trasladada al calabozo de la Guardia Civil de Piedras Blancas, mientras que el cuerpo de la fallecida iba a ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para practicar la autopsia.

La mujer falleció en el interior de la propia vivienda, hacia las 17:00 horas, después de que los servicios médicos llevasen a cabo tareas de reanimación que no dieron resultado positivo.

Trasladadas dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas, resultó que la víctima se encontraba en estado grave. Una vez llegados los servicios médicos iniciaron tareas de reanimación.