19 NOV 2025 - 04:00h.

El Ayuntamiento de Cádiz prepara un simulacro de maremoto en la ciudad para evaluar los servicios de emergencia y la capacidad de respuesta de la ciudadanía

Cádiz se prepara para un simulacro de tsunami sin precedentes en Andalucía

CádizLa idea no es otra que evaluar y reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante un posible tsunami. Así lo explica el Ayuntamiento de Cádiz, que llevará a cabo esta prueba de seguridad el próximo jueves 20 de noviembre.

Esta actuación a gran escala pondrá en situación a los gaditanos con un escenario similar al que se vivió en Lisboa en 1755, con un maremoto de magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo San Vicente.

Durante el ejercicio se pondrán a prueba los sistemas de alerta a través de dispositivos móviles, la coordinación institucional y los procedimientos de evacuación en zonas vulnerables de la ciudad. Sobre las 10:03h de este jueves, todos los ciudadanos recibirán un mensaje en sus teléfonos avisando del comienzo del simulacro. Esta alerta incluirá toda la información necesaria para saber cómo actuar en cada momento y solicitan no llamar al 112 ni responder a dicho mensaje.

Un sistema de aviso a través de móviles

Se trata del sistema ES-Alert, que envía un mensaje a pantalla completa con tono y vibración, muy similar al que se utiliza en situaciones de emergencia climática, como temporales o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este aviso se extenderá por toda la Bahía de Cádiz con el fin de evaluar tanto el sistema de notificación como la respuesta de la ciudadanía.

Tras recibir el mensaje, comenzarán una serie de actuaciones coordinadas en diferentes puntos de la ciudad, como ejercicios de rescate, intervenciones en colegios, protocolos para personas mayores y otras operaciones de emergencia. En el simulacro participarán tres hoteles, nueve colegios, la Zona Franca y varios edificios municipales.

Además, con el objetivo de facilitar la comunicación con la ciudadanía, el Ayuntamiento ha habilitado un canal oficial de WhatsApp, donde se ofrecerá información municipal, avisos, alertas oficiales, instrucciones y recomendaciones durante el simulacro y en situaciones reales de emergencia.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha solicitado colaboración a los vecinos. “Es importante que nos ayudéis a informar a nuestros vecinos, mayores y conocidos, para que todo el mundo sepa que se va a hacer este simulacro y nadie se asuste”, ha reclamado.

Además, advierte de que no será el último simulacro de este tipo, ya que el gobierno municipal pretende seguir formando y evaluando los servicios de seguridad dentro del Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos.

Qué hacer en un caso de tsunami real

1- No usar vehículos de transporte como coches ni ascensores bajo ninguna circunstancia.

2- Buscar un lugar elevado en el edificio.

3- Cierra la llave de paso del agua, los puntos de luz y el gas en tu vivienda.

4- Aléjate de ventanas y muebles para evitar golpes.

5- Tener en mano una radio analógica para seguir instrucciones oficiales.