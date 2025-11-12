Cádiz se prepara para un simulacro de tsunami sin precedentes en Andalucía

Rocío Amaro Europa Press 12 NOV 2025 - 16:13h.

Cádiz se prepara para el simulacro "Respuesta25", un ejercicio sin precedentes que pondrá a prueba la coordinación de más de un millar de efectivos ante un posible tsunami en la ciudad

Durante el simulacro del 20 de noviembre, la población recibirá alertas en sus móviles y se recuerda mantener la calma

CádizLa ciudad de Cádiz se encuentra en la recta final de los preparativos para un simulacro de tsunami a gran escala, un ejercicio que busca poner a prueba la capacidad de respuesta de todos los organismos implicados ante la posibilidad de un maremoto en el Golfo de Cádiz, la zona con mayor riesgo de este tipo de fenómenos en Andalucía. El simulacro, denominado "Respuesta25", se celebrará el próximo 20 de noviembre y movilizará hasta un millar de efectivos de servicios de emergencia autonómicos, locales y estatales.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, destacó que se trata de un ejercicio "de gran relevancia y sin precedentes en nuestro país", cuyo objetivo principal es comprobar la coordinación entre los diferentes organismos implicados, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta a la población y detectar posibles mejoras en el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto de Andalucía (PEMA).

Mensajes de alerta a los teléfonos móviles

El simulacro contempla la activación de todos los mecanismos de alerta disponibles, desde el sistema ES-Alert, que enviará mensajes masivos a los teléfonos móviles de toda la ciudadanía, hasta sirenas, megafonía y campanas. Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y seguir únicamente la información que se transmita por los canales oficiales, ya que se trata de un ejercicio y no de un evento real. Colombo insistió en que "ponernos a prueba en el peor de los escenarios es la mejor manera de estar preparados para cualquier circunstancia" y recordó que Andalucía es la primera comunidad autónoma del país con un plan específico frente a los maremotos.

Para el alcalde de Cádiz, Bruno García, el simulacro también permitirá probar por primera vez un Plan de Actuación Local ante la posibilidad de un tsunami, una medida que llevaba tiempo siendo demandada por técnicos y ciudadanos. Según explicó, el plan incluye la identificación de zonas inundables, rutas de evacuación, puntos de encuentro y espacios públicos destinados a la atención de la población tras la emergencia, como albergues y puestos sanitarios provisionales. García señaló que, durante los meses previos, se han realizado reuniones de coordinación, talleres formativos y charlas con centros educativos y asociaciones de vecinos para concienciar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un posible maremoto.

Un simulacro un millar de profesionales implicados

El simulacro contará con la participación de numerosos cuerpos y entidades, entre ellos la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Servicio Andaluz de Salud (SAS), Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Local, empresas municipales, colegios profesionales y asociaciones vecinales, entre otros. La coordinación estará liderada desde el Cecopal, donde se habilitará un mando central que supervisará todo el operativo. La dirección del Plan de Actuación Local corresponderá al alcalde, quien contará con un comité asesor, una comisión técnica y un gabinete de información para transmitir mensajes claros y efectivos a la población.

Además de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el simulacro, el ejercicio servirá para poner a prueba la recuperación de servicios esenciales, como agua, electricidad y la cadena de suministro de alimentos, tras la hipotética llegada del tsunami. La instalación de avisadores acústicos y señalética en zonas de peligro permitirá que los vecinos se trasladen a lugares seguros siguiendo rutas de evacuación previamente establecidas.

Según la subdelegada Blanca Flores, este tipo de ejercicios constituye “un campo de pruebas idóneo para detectar errores en la coordinación, en los operativos utilizados o en las decisiones adoptadas durante la emergencia” y resaltó la colaboración entre administraciones públicas como clave para garantizar la máxima eficacia.

Cádiz, una provincia que convive con el riesgo

Cádiz, que históricamente ha registrado riesgos de maremotos asociados a terremotos como el de Lisboa de 1755, se convierte así en la primera ciudad andaluza en organizar un simulacro de estas características, buscando incrementar la sensibilización de la población y reforzar la preparación ante riesgos naturales. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz participa activamente, subrayando la importancia de informar a la ciudadanía y coordinar la intervención social en situaciones de emergencia.

El próximo 20 de noviembre, Cádiz demostrará su capacidad de respuesta ante un escenario extremo.