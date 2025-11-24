Rocío Amaro 24 NOV 2025 - 14:48h.

Un juzgado de Sevilla obliga al Ayuntamiento de San José de la Rinconada a indemnizar con casi 30.000 euros a una vecina que sufrió un esguince al resbalar en un paso de peatones

La sentencia concluye que la caída se debió a la falta de señalización del riesgo durante las labores de limpieza

SevillaUn paso de peatones mojado con agua jabonosa ha salido caro al Ayuntamiento de San José de la Rinconada, en Sevilla. La vecina M.V., de 34 años, sufrió un esguince de tobillo tras resbalar el 25 de julio de 2022 en la confluencia de la calle Don José de la Cruz con calle El Malecón, mientras caminaba por la vía pública. Tras el accidente, M.V. reclamó responsabilidad patrimonial al Consistorio, solicitando una indemnización de 29.408,73 euros por las lesiones y secuelas derivadas de la caída, incluyendo perjuicio personal grave, días de recuperación, secuelas funcionales y perjuicio estético.

El incidente se produjo durante las tareas de limpieza del viario público, cuando un operario municipal utilizaba agua jabonosa para baldear la calle. El agua se acumuló debido a la pendiente de la calzada y a un mal drenaje, "creando un riesgo evidente para los peatones", según la propia sentencia. Además, según declaró el operario de limpieza en el juicio, no se había colocado ninguna señalización que advirtiera del peligro.

Un juzgado de Sevilla ha dado la razón a M.V., considerando que la caída y las lesiones sufridas derivaron directamente de la "inadecuada señalización del riesgo generado" por las tareas de limpieza. La sentencia destaca que la utilización de jabón añade un "plus de peligrosidad" y subraya que corresponde al Consistorio garantizar el adecuado mantenimiento de las calles, así como advertir de los riesgos cuando se ejecutan labores que puedan poner en peligro a los peatones.

El Ayuntamiento aseguró en el juicio que el charco era evitable

La sentencia impone al Ayuntamiento y a su aseguradora, la obligación de indemnizar de manera conjunta y solidaria a la afectada con la cantidad solicitada, más los intereses legales correspondientes y las costas del procedimiento.

El Ayuntamiento, a través de sus representantes legales, argumentó en su defensa que el charco era visible y que la caída podía haberse evitado con la debida atención por parte de la peatona. También se cuestionó la ubicación exacta del accidente y la existencia de un nexo causal directo entre la actuación municipal y las lesiones. Sin embargo, el tribunal consideró que los trabajos de limpieza, la acumulación de agua y la falta de señalización constituían un riesgo objetivo que justificaba la responsabilidad del Consistorio.

45 días de recuperación

M.V. estuvo en recuperación durante 45 días tras el esguince de tobillo, incluyendo una intervención quirúrgica y una evaluación de secuelas funcionales y estéticas. El abogado que ha representado a la víctima, David Rodríguez de Legalcores Abogados, defendió que "el Ayuntamiento tenía la obligación de mantener la vía segura y advertir de los riesgos durante la limpieza, y la sentencia lo reconoce plenamente".

La resolución judicial profundiza, según el abogado de la causa, en el marco legal aplicable. Basándose en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sentencia recuerda que "los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por daños causados por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo casos de fuerza mayor".

El tribunal subraya que la obligación de la administración no es solo mantener las vías en condiciones seguras, sino también "advertir de riesgos previsibles derivados de actividades de limpieza que impliquen mayor peligrosidad, como el uso de agua jabonosa". Asimismo, se destaca que la acumulación de agua en pasos de peatones con pendiente aumenta la responsabilidad del Consistorio al ser un riesgo previsible y evitable mediante señalización y precauciones adecuadas.

Con estos argumentos, la sentencia concluye que M.V. sufrió las lesiones reclamadas como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio público y que procede la indemnización reclamada.