Así era Mustafi, el menor que murió junto a su familia en el escape de gas de Torrox

Claudia Barraso 25 NOV 2025 - 20:07h.

Así era Mustafi, el menor de 17 años que murió junto a su familia en el escape de gas en la localidad malagueña de Torrox

Tragedia en una vivienda de Torrox, en Málaga: unos padres y sus dos hijos mueren por inhalación de gas

La familia fallecida por inhalación de gas en la localidad malagueña de Torrox eran un matrimonio de 50 años y dos jóvenes de 19 y 17 años. El Ayuntamiento del municipio ha mostrado su consternación y ha decretado tres días de luto oficial, además de convocar un minuto de silencio este miércoles 26 de noviembre. Muchos vecinos e incluso el alcalde han transmitido su pésame a los seres queridos de las víctimas, quienes han sido atendidos por los servicios sanitarios.

Aunque las autoridades siguen investigando lo ocurrido, todo apunta a que la familia murió por inhalación de gas ante un escape en la vivienda situada en el casco histórico. El hijo menor, Mustafi, tan solo tenía 17 años y era muy querido por sus amigos y sus compañeros de fútbol.

La despedida del equipo de fútbol de Mustafi

Jugaba en el club de la localidad, desde donde han transmitido un emotivo comunicado y han hablado de cómo era el joven. "Ojalá nunca hubiéramos tenido que dar esta noticia tan desgarradora pero desde el Club Deportivo Torrox lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro jugador juvenil Mustafi, quien nos ha dejado hoy junto a tres familiares más (padres y hermano) en un trágico suceso".

En este comunicado, que va acompañado de una fotografía del menor, también han querido mencionar a su familia, que también perdió la vida en la vivienda. Mustafi, según han confirmado, formaba parte del equipo desde este verano. En tan solo unos meses se había ganado el cariño de todo el club y de sus compañeros, que han lamentado su dura pérdida.

"Con tan solo 17 años, Mustafi apostó este verano por nuestro proyecto y se había convertido en un pilar fundamental como lateral derecho del equipo juvenil. Hoy despedimos no solo a un futbolista con un futuro prometedor, sino a una gran persona, apreciada por compañeros, cuerpo técnico y toda la familia rojilla. La pérdida de Mustafi, junto a la de sus padres y hermano, supone un dolor inmenso y una ausencia que marcará para siempre a todos los que les conocieron".

Además de estas bonitas palabras, han transmitido su pésame a la familia que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios al enterarse de la triste noticia, debido al shock que ha supuesto perderles a todos ellos.