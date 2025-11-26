Dos heridos graves apuñalados en una pelea en una plaza de Sevilla

El presunto autor de las puñaladas ha huido a pie del lugar de los hechos

SevillaDos personas han resultado heridas en una pelea con armas blancas en la zona centro de Sevilla, en un suceso en el que uno de los heridos ha sufrido una herida muy grave en el cuello.

Emergencias 112 ha informado que, en torno a las 18.30 horas, se han recibido varias llamadas de alerta, que indicaban que había dos personas heridas entre las plazas de la Concordia y la Gavidia, alertando de que uno de los heridos sangraba de forma aparatosa por una herida en el cuello.

El 112 movilizó a la Policía Nacional, Local y el 061, que han derivado a los heridos a los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

El presunto autor de las puñaladas ha huido a pie del lugar de los hechos, perdiéndose en minutos por las calles del casco histórico de la ciudad.