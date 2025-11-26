Dos Guardias Civiles, heridos por una luchadora en pleno vuelo: "No era seguro volar con esta persona"

Sinead Kavanagh, fue detenida y pasó la noche en los calabozos del aeropuerto

El pasado lunes hubo una pelea en el interior de un avión que despegaba de Gran Canaria con destino a Irlanda. La Guardia Civil forcejeó con una luchadora de artes marciales mixtas llamada Sinead Kavanagh, quien les agredió en varias ocasiones. La tripulación solicitó la presencia de los agentes al no poder controlar la violenta actitud de esta pasajera. Tras unos minutos de tensión, fue detenida y pasó la noche en los calabozos del aeropuerto. Ayer pasó a disposición judicial, quedando en libertad bajo investigación por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad. Los agentes resultaron heridos, causando baja laboral.

‘Vamos a ver’ habla en directo con Juan Couce, portavoz de AUGC Canarias, quien explica cómo se encuentran sus dos compañeros: "Están convalecientes y a la espera de realizarse pruebas para saber qué lesiones tienen. Se encuentran doloridos después de esta pelea profesional. Al final, la reducción ha sido con alguien que conoce mucho el cuerpo a cuerpo y, al carecer de armas no letales, como las pistolas eléctricas, no pudieron reducirla con una simple descarga eléctrica que la hubiese anulado durante unos segundos para así poder inmovilizarla".

Además, comenta cómo estaba la luchadora cuando llegó la Guardia Civil al avión: "Imagínate cómo tenía que estar para que el comandante y la tripulación considerasen que no era seguro volar con esta persona a bordo. Esto viene a demostrar que los agentes no somos considerados profesión de riesgo y nos enfrentamos a estas personas".

Por último, explica cómo los agentes se dieron cuenta de que era luchadora: "Hay que reconocer la pericia de los agentes al ver un defecto, una malformación que tiene esta mujer en las orejas, denominada ‘oreja de coliflor��’ entre los luchadores, y pudieron deducir que era una persona que conocía y practicaba estas artes marciales, tomando las precauciones necesarias".