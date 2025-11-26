A prisión el presunto autor de la muerte de la mujer asesinada en su chalet en Valdelagrana

Al arrestado se le atribuyen en un principio los presuntos delitos de homicidio y robo con violencia

La mujer hallada muerta en su chalé de Valdelagrana fue estrangulada: detenido un conocido suyo y en busca y captura un familiar del arrestado

CádizEl presunto autor de la muerte de María Isabel, mujer asesinada en su chalet en Valdegrana, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María. Al arrestado se le atribuyen en un principio los presuntos delitos de homicidio y robo con violencia.

Según 'Diario de Cádiz', el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha afirmado que el detenido ha prestado declaración en sede judicial y que la causa está bajo secreto de sumario.

La caja fuerte de su chatel había sido forzada

La Policía Nacional estrechó el cerco sobre el posible responsable de la muerte de la mujer tras la autopsia que confirmó que la víctima había sido estrangulada. En un primer momento, los agentes pensaron que había sido un robo tras conocer que la mujer vivía sola y que no había indicios de un caso de violencia de género.

Esta teoría cobró fuerza al observar que la caja fuerte del chalet había sido forzada y que faltaban objetos de valor. Se investigó al círculo cercano de Mabel y se interrogó a un joven que le hacía trabajos esporádicos de albañilería y jardinería, que es el actual detenido.

Los agentes buscan a un segundo hombre que podría estar implicado

Pero la Policía busca a un segundo hombre que podría estar implicado en el asesinato que habría pasado varios años en la cárcel por un delito muy grave. Se trataría de un varón que estaría disfrutando de un permiso penitenciario.

María Isabel, Mabel para los amigos, vivía en dos chalets continuos entre las calles Murcia y Albacete. En esta última es donde las autoridades encontraron el cadáver el pasado fin de semana. Todo apuntaba a que su buena posición económica podría haber generado interés en sus objetos personales.