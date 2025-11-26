Los vecinos niegan haber escuchado gritos ni recuerdan presencia discusiones entre la pareja

El detenido por estrangular y matar a una joven en Campillos y la víctima habían estado en el sistema VioGén con anteriores parejas

La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo este miércoles del cuerpo sin vida de una mujer de 25 años en la localidad malagueña de Campillos como un presunto caso de violencia de género. Su pareja de unos 28 años se habría entregado en una comisaria de la localidad jiennense de Martos donde habría confesado lo sucedido.

La joven vivía con su padre, que se encontraba trabajando cuando el hombre acudió a la vivienda y, presuntamente, la estranguló. Según fuentes de delegación del Gobierno, tanto la víctima como el agresor estaban dentro del sistema VioGén, pero ambos por parejas anteriores.

Según los vecinos, en los últimos meses se había visto al presunto autor del asesinato en el mismo domicilio, donde la víctima y su padre llevarían viviendo más de un año. "Yo los veía pasear el perro y poco más. No veía discusiones ni nada raro entre ellos, nunca. Me ha sorprendido mucho", explica uno vecino.

"Lo que a mí me extrañó es que el perro no paraba de ladrar"

Otra mujer explica que lo ha visto esta mañana caminar por la calle y que cuando llego a las 13:00 "ya estaba la policía y todo". "Él no vivía aquí del todo, se quedaba de vez en cuando y ya", explica la vecina sobre el hombre detenido. Los vecinos también niegan que se escucharan gritos ni desencuentros entre la pareja.

"Lo que a mí me extrañó es que el perro no paraba de ladrar, y él está siempre con ella", ha apuntado la vecina. El Ayuntamiento de Campillos ha expresado su "más firme condena y absoluta repulsa ante el asesinato machista" de una mujer de 25 años supuestamente a manos de su expareja, ocurrido en el municipio, y va a decretar, "en señal de duelo y unidad del pueblo frente a esta tragedia", tres días de luto oficial.

Así lo han informado desde el Consistorio en un mensaje en sus redes sociales en el que también han convocado a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves, 27 de noviembre, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, y que incluirá un minuto de silencio.

En este sentido, han invitado a todas las vecinas y vecinos, colectivos y entidades sociales "a sumarse a este acto solemne de condena y en memoria de la víctima" y han apuntado también que se van a suspender todos los actos y eventos oficiales previstos en la tarde de este miércoles y en los próximos días.