26 NOV 2025

La Guardia Civil investiga un posible nuevo caso de violencia de género tras hallar este miércoles, solo un día después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cadáver de una joven de 25 años en la localidad malagueña de Campillos.

Su expareja, un hombre de 28 años, ha sido detenido como presunto autor de la muerte tras presentarse en las dependencias de la Guardia Civil en la localidad de Martos, en Jaén, a 147 kilómetros de distancia de Campillos. Allí dijo que podía haber matado a su pareja esta misma mañana en dicho municipio malagueño.

El presunto asesino había relatado en el cuartel que no sabía si había matado a su expareja, pero que en cualquier caso la había intentado estrangular. Según fuente consultadas por EFE, ambos han estado en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor, con anteriores parejas, pero sus expedientes estaban ahora inactivos. No figuraban antecedentes de violencia machista entre ellos.

La joven vivía con su padre, que estaba trabajando cuando el detenido la estranguló

El hallazgo del cuerpo se ha producido poco después de que el presunto asesino se presentara en las dependencias de la Guardia Civil de Martos. La víctima, de nombre Concepción, vivía con su padre, que estaba trabajando en el momento que el detenido se presentó en el domicilio para, supuestamente, estrangularla.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos del suceso como presunto crimen. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X'.

El Ayuntamiento de Campillos ha expresado su "más firme condena y absoluta repulsa ante el asesinato machista" de una mujer de 25 años supuestamente a manos de su expareja, ocurrido en el municipio, y va a decretar, "en señal de duelo y unidad del pueblo frente a esta tragedia", tres días de luto oficial.

Así lo han informado desde el Consistorio en un mensaje en sus redes sociales en el que también han convocado a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves, 27 de noviembre, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, y que incluirá un minuto de silencio.

En este sentido, han invitado a todas las vecinas y vecinos, colectivos y entidades sociales "a sumarse a este acto solemne de condena y en memoria de la víctima" y han apuntado también que se van a suspender todos los actos y eventos oficiales previstos en la tarde de este miércoles y en los próximos días.

"Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la violencia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades. Nada puede justificar un acto tan cruel e inhumano", ha señalado el Ayuntamiento, "en nombre de toda la corporación municipal y de la ciudadanía a la que representamos".