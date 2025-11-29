Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 13:10h.

Dos robos con violencia en Lebrija, Sevilla, iniciaron la investigación sobre el grupo que se apropió de más de 50.000 euros

A los seis detenidos se le atribuyen delitos cometidos en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque pudieron cometer más

SevillaUna banda ha sido desarticulada por la Guardia Civil, acusada de cometer estafas a ancianos en Andalucía con los métodos conocidos como la "estampita" y del "tocomocho", una técnica empleada en la lotería.

Según ha informado el Instituto Armado este 29 de noviembre, en total han detenido a seis personas e investigado a otras tres por estafa continuada, robos con violencia e intimidación, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación arrancó a finales del verano tras detectarse dos delitos en la localidad sevillana de Lebrija. En ellos, habían sustraído dinero a sus víctimas de avanzada edad, actuando incluso de forma violenta.

Los agentes descubrieron que los sospechosos se desplazaban por toda España, seleccionando a sus potenciales objetivos por su especial vulnerabilidad. Sobre todo, buscaban a hombres y mujeres mayores.

Con al menos uno de ellos utilizaron la sumisión química con el fin de quitarle dinero, tal y como se determinó de las pruebas analíticas practicadas. La Benemérita detectó que la organización había actuado en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña.

Se apropiaron de más de 50.000 euros

En total, lograron sustraer más de 50.000 euros a sus víctimas tras engañarlas con uno u otro método. El conocido como la "estampita" empieza cuando un individuo finge sufrir una discapacidad intelectual y suele llevar una bolsa con supuestos billetes.

Un cómplice aparece entonces en escena para animar al estafado a quedarse con ese dinero (a menudo falso) a cambio de la cantidad de efectivo que pueda darle. El timo concluye con el intercambio y la desaparición de los estafadores.

Recurriendo a un procedimiento similar, en la tradicional técnica denominada "tocomocho", el delincuente lleva y muestra un décimo de lotería supuestamente premiado. Por medio de la manipulación y una segunda persona, consigue intercambiarlo por joyas o dinero.

Nueve registros en Cáceres y Toledo

La Guardia Civil ha especificado que logró identificar a los integrantes de la banda gracias a la estrecha colaboración con la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Los agentes registraron un total de nueve inmuebles, vinculados a ellos.

Siete ubicados en Cáceres y dos en Toledo. En las inspecciones, hallaron unos 20.000 euros en efectivo, dos coches, una autocaravana y diverso material que utilizaban para cometer sus estafas. Además de joyas y otras pertenencias sustraídas.

Ahora, tratan de localizar a sus propietarios para devolvérselas. También había siete armas de aire comprimido, una carabina, cantidad de munición y un arma modificada para efectuar disparos en modo de ráfaga.

No descartan que los arrestados hayan participado en más delitos en otros puntos del país, por lo que la investigación continúa abierta, aunque ya han pasado a disposición judicial.