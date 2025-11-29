Rocío Amaro 29 NOV 2025 - 12:00h.

Durante una entrega de premios en el Teatro Cervantes los alumnos rompieron una mesa y dañaron un trocito de pared por lo que han enviado cartas para pedir perdón

Las misivas, llenas de ternura, simpatía y faltas de ortografía, han logrado su objetivo y el teatro les ha perdonado

Almería"Yo no salté en la silla ni nada, te lo juro, pero te pido perdón". Así comienzan algunas de las cartas que los alumnos de 5ºA del C.E.I.P. Freinet enviaron al Teatro Cervantes de Almería después de la celebración de una entrega de premios un poco accidentada.

No pasó nada que haya que lamentar ni que fuera a mayores. Lo ocurrido entre las butacas del teatro fue fruto de la emoción de unos niños que, por supuesto sin querer, rompieron una mesilla y dejaron un trocito de pared con algunas marcas no identificadas. Incidentes involuntarios que han terminado por arrancar, de buen seguro, más de una sonrisa a los encargados de arreglar los desperfectos.

Ha sido el propio teatro el encargado de contar en sus redes sociales la simpática historia: "Sentí los nervios de los peques tan emocionados que hasta mis paredes vibraban con ellos. En medio de esa emoción, una mesilla y un trocito de mi pared se dañaron sin querer, y yo lo vi con la ternura con la que se mira un tropiezo inocente", dice el Teatro Cervantes con voz propia. "Después recibí sus cartas escritas con esa sinceridad que solo nace del corazón. Palabras que llegaban como tiritas suaves, curando mis pequeñas heridas y recordándome que ellos también sienten que los teatros tenemos vida y merecemos ser cuidado", revela el malherido escenario antes de dar paso a las muestra de arte más genuinas que han subido a sus tablas en años.

Una carta solicitando el perdón y mostrando el más absoluto arrepentimiento

Todo ocurrió en el palco vip número seis, así que desde el centro educativo comenzó una investigación para dar con los ocupantes de dicho habitáculo. Lo que pasó a partir de ahí lo desconocemos, pero lo que sí ha trascendido son las cartas que los pequeños han escrito de su puño y letra para pedir perdón. No tienen desperdicio. "Me emocioné y salí pitando al escenario, pero yo nada más, te lo juro, Teatro Cervantes", dice una alumna confesando que algo hizo porque estaba feliz, sí, pero que fue poca cosa y nada malo. Ana, otra pequeña, asegura que "yo estaba en el palco seis, y lo siento muchísimo, fueron los de adelante los que rompieron la mesita, pero yo, que estaba detrás, igualmente lo siento muchísimo”, dejando claro que han sido otros, pero que lo lamenta.

El círculo se va cerrando y hay alguna misiva que destapa a algún posible culpable: "Los sentimos por haber roto una mesa, aunque ya estaba suelta y yo solo apoyé la chaqueta y se cayó, pero de todas formas pido perdón por todo y por molestar", confiesa uno de los alumnos. Honestidad desde luego no le falta a ninguno, por eso reconocen que "no fue muy adecuado lo que hicimos, es más, fatal, lo sentimos, nunca se repetirá jamás”, que quede claro.

Cada una de esas cartas estaba cargada de las más pura lógica infantil: "Era un día muy especial y estábamos muy alterados, perdón de corazón". Otro añadía: "Hola buenas, 'queria' pedir disculpa. Por lo que pasó en el palco, estábamos muy nerviosos para la entrega de premios", o este otro, que empieza dejando claro que con él no va la cosa: "Hola, soy otro que no estaba involucrado, solo quería decir que lo siento por lo sucedido. No volverá a pasar. Atenta-mente", concluye.

El Teatro Cervantes les perdona

El Teatro Cervantes, con paciencia y buen humor, ha cerrado la historia con una respuesta cargada de comprensión adulta ante tanta sinceridad infantil: "Os perdono, alumnos de quinto A del C.E.I.P. Freinet. Aquí tenéis vuestra casa siempre que queráis volver a disfrutar de la cultura y, por supuesto, tenéis vuestras entradas para el Mini Hollywood", dejando un final feliz para todos.

'Quiene' se han encontrado con esta divertida historia en redes sociales no ha dudado en dejar un comentario para aplaudir a ambas partes. "Qué historia tan bonita. Gracias por compartirla Teatro Cervantes, tú siempre tan generoso con todos nosotros. Gracias también a ese alumnado por saber pedir perdón. Un ejemplo para los mayores". Otro usuario celebraba abiertamente la escena: "Maravillosa reconciliación. Se puede entender la emoción del momento. El Teatro Cervantes muy comprensivo".

Así que entre mesillas tambaleantes, cartas sinceras cargadas de faltas de ortografía (“atenta-mente”, “inbolucrado”, “mui” y “estavamos”), y un teatro que habla con voz propia, ha quedado claro que la inocencia de un niño de 10 años no conocen límites. Todavía queda sitio para la cultura, la alegría… y un poquito de travesura.