Europa Press 29 NOV 2025 - 15:53h.

Las jóvenes fueron encontradas sin vida esta madrugada en el Parque de la Victoria de la capital jiennense

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía fue quien recibió el aviso a las 1:30 horas de este sábado

JaénLa Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas en la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la capital jiennense. Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1:30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".