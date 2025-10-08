Familia del bebé fallecido en Ceuta: "La madre es una asesina"

'Vamos a ver' habla con familiares del bebé fallecido tras el resultado de la autopsia

El bebé de nueve días fallecido en Ceuta murió de "forma violenta": tenía un golpe en la cabeza

El domingo 5 de octubre, en Ceuta, falleció un recién nacido de trece días. Esa misma noche, la Policía detuvo a los padres del bebé y al tío paterno. La pareja llevaba meses generando problemas en el barrio, lo que había requerido varias intervenciones policiales en la vivienda familiar. La autopsia ha confirmado que el bebé murió de forma violenta: presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

'Vamos a ver' ha hablado con familiares directos de los detenidos. La tía de la madre del bebé fallecido explica que su sobrina nunca ha llevado una vida ordenada: "Desde muy joven ha sido una niña muy conflictiva, pero lo que yo no me esperaba era esto, que pudiera matar a su propio bebé, ni a nadie. Reconozco que siempre ha traído muchos problemas. Estoy en shock, pero si lo ha hecho, que lo pague, que se pudra en la cárcel, porque lo que ha hecho es un asesinato."

También ha hablado la exmujer del tío del bebé, quien asegura haber sido víctima de malos tratos: "Me maltrataba a mí y a mis hijos durante diez años. Estoy aquí para que se haga justicia con el bebé, la misma que yo no he tenido. Él tiene más de 25 denuncias, nunca me ha pasado la manutención, ha estado en la cárcel. A mí no me ha extrañado que haya pasado esto."

Vecinos de los padres detenidos: "Tenían muchas peleas"

Poco antes, el programa hablaba con vecinos de la pareja, que explicaban que eran problemáticos: "Tenían muchas peleas. Trapicheaban con drogas".

'El programa de Ana Rosa' pudo hablar con la abuela materna del bebé de trece días fallecido, sobre lo que paso la noche del domingo: "A las once me llamó llorando y diciendo que el bebé se había muerto. Yo me puse muy nerviosa, me decía que fuera para allá a recoger al otro y que me lo trajera. Cuando fui, me encontré los furgones de la policía y todo el percal. Mi nieto de cinco años estaba en la calle, en pañales, con solo una camiseta y un zapato de cada clase".