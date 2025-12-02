Uno de los detenidos fue investigado por un delito de agresión sexual perpetuado cuando todavía era inimputable

Cinco menores ya han denunciado por agresiones sexuales al supuesto representante deportivo detenido por pederastia en Gran Canaria

MálagaLa Policía Nacional ha detenido a tres hombres de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga, hechos por los que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional. Según recoge Diario Sur, dos de los tres detenidos tenían antecedentes policiales por agresiones sexuales distintas ocurridas cuando aún eran menores de edad.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña, han informado fuentes policiales.

El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde la obligaron a mantener relaciones sexuales

Según la investigación, la víctima conoció a uno de los agresores en una discoteca y, en un momento de la noche, salió con él del local, tras lo que se sumaron -ya en la vía pública- otros dos varones amigos del anterior.

El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la mujer recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La investigación, de la que se hizo cargo la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga fue "muy compleja", con numerosas diligencias policiales, reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, han añadido las fuentes.

Los presuntos responsables fueron identificados y localizados el jueves en sus respectivos domicilios, donde fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial.

Dos de los tres detenidos tenían antecedentes policiales por agresiones sexuales

Según el citado medio, uno de los detenidos había sido anteriormente investigado por un delito de agresión sexual perpetuado cuando todavía era inimputable al tener 13 años de edad. Su hermano también habría sido detenido por estos hechos, y al parecer la víctima había sido la pareja de uno de ellos.

El otro de los tres detenidos también fue investigado cuando era menor por otra supuesta agresión grupal a una joven.