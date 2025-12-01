Cinco menores ya han denunciado por agresiones sexuales al supuesto representante deportivo detenido por pederastia en Gran Canaria
La Guardia Civil de Gran Canaria ha descubierto que había utilizado su posición, supuestamente, para captar y corromper a más de 60 adolescentes
Cinco menores han denunciado hasta el momento que fueron agredidos sexualmente por el supuesto representante de futbolistas enviado a prisión después de que la Guardia Civil de Gran Canaria descubriera que había utilizado su posición, supuestamente, para captar y corromper a más de 60 adolescentes.
En el auto de prisión dictado en su contra el pasado 12 de noviembre, una resolución hecha pública este lunes, el juez de San Bartolomé de Tirajana encargado del caso detalla que cinco menores lo han denunciado por delitos de agresión sexual penados con hasta 15 años de cárcel y que el número total de posibles víctimas puede rondar las 50, de las que han sido interrogadas por ahora solo 14.
Fue el domingo cuando la Benemérita dio a conocer el resultado de sus averiguaciones, con el sospechoso ya en prisión, elevando el número de los menores potencialmente afectados a 61.
El magistrado al cargo de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana fundamenta la orden de prisión, entre otras cuestiones, en el hecho de que el detenido infringió las medidas cautelares que le impusieron en marzo, a raíz de recibirse las primeras denuncias sobre él. De hecho, según el atestado de la Guardia Civil, a pesar de esas medidas viajó el pasado mes de abril a Barcelona con varios menores, como representante de un club de fútbol base internacional.
El magistrado, al respecto, destaca que se expone a penas de hasta 15 años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual que se atribuyen, así como a penas de dos años de cárcel por los cargos de corrupción de menores y de nueve años por los de captación de menores.
Existen indicios de que agredió sexualmente a algunos de los menores
El auto del juez recuerda que la investigación se inició tras la denuncia de un menor y los hechos supuestamente ocurrieron entre 2023 y 2024. Tras el volcado del móvil del investigado, intervenido en su primera detención y por las declaraciones de los menores en el juzgado, existen indicios de que agredió sexualmente a algunos de ellos, que seguían sus instrucciones.
Según el auto, el sospechoso se prevalecía tanto de su edad como de su condición de representante futbolístico de las víctimas. Además, el auto detalla que utilizó una identidad femenina en la red social Instagram para ganarse la confianza de algunos chicos y grabó imágenes sexuales con desconocimiento de los menores.
El juez funda su orden de prisión preventiva por la gravedad de los hechos que se imputan al detenido, el riesgo de alteración o destrucción de pruebas relevantes, la necesidad de evitar la reiteración delictiva y el riesgo de fuga.