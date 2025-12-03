Engañaban a sus víctimas prometiéndoles ganar dinero de forma fácil

Dinero a cambio de "likes", la nueva estafa de la que alerta la Policía

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a dos personas de 20 y 22 años por su supuesta implicación en el fraude conocido como "la estafa de los likes", una modalidad delictiva que ha dejado numerosas víctimas en la ciudad y que consiste en incitar a las personas a aceptar falsas ofertas con las que ganar dinero realizando tareas sencillas en redes sociales.

Los arrestados, según ha informado la Policía en un comunicado, residían en la localidad y habían presentado denuncias falsas haciéndose pasar por víctimas del fraude con el objetivo de eludir posibles responsabilidades judiciales.

PUEDE INTERESARTE Ocho identificados por una ciberestafa a través de TikTok en la que un vecino de Valladolid perdió 10.000 euros

La estafa de los likes

La investigación realizada por el Grupo de Investigación Tecnológica permitió determinar que formaban parte de un eslabón intermedio dentro de la red criminal. Su función consistía en abrir y gestionar cuentas bancarias utilizadas como canal para mover el dinero que otras víctimas enviaban creyendo participar en una actividad legítima.

La estafa se origina en aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp. Todo comienza con mensajes aleatorios en los que se ofrecen trabajos supuestamente fáciles y bien remunerados.

Después de mandar los mensajes, los delincuentes aseguran y convencen a las víctimas de poder obtener ingresos simplemente dando “me gusta” a vídeos y publicaciones en redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con la idea de generar confianza, los estafadores asignan tareas sencillas y realizan pequeños pagos iniciales, lo que crea una falsa sensación de legitimidad. Una vez ganada la confianza de la víctima, esta es invitada a grupos “VIP” donde se prometen ganancias más elevadas. Sin embargo, para acceder se le exige una inversión económica presentada como “recarga” o “paquete de tareas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sistema incorpora además elementos propios de un esquema piramidal, ya que se ofrecen bonificaciones a quienes recluten a nuevos participantes, normalmente familiares o amigos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La estafa se efectúa cuando los delincuentes consiguen reunir cantidades significativas o cuando las víctimas intentan recuperar su dinero, es en ese momento cuando los responsables bloquean todo contacto y desaparecen con el capital invertido.

La Policía advierte de este peligro

A día de hoy, la Policía Nacional de Algeciras ha registrado un notable incremento de denuncias relacionadas con esta modalidad de fraude, que continúa afectando a personas que caen en la trampa de promesas de dinero rápido y sin esfuerzo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Policía Nacional pone especial hincapié y recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de ofertas laborales que exijan pagos previos o que prometan beneficios desproporcionados sin un trabajo real.