Alberto Rosa 06 NOV 2025 - 06:30h.

Con un mensaje aparentemente inofensivo a través de WhatsApp, el estafador puede hacerse con todos los datos de la víctima

Alerta en WhatsApp por nuevas estafas: las advertencias y soluciones de Meta

Las estafas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram son cada vez más frecuentes. A los ya muy denunciados métodos del paquete no entregado, la multa por pagar o mensajes que suplantan al banco, se suma otra nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional.

“Vota por mi hijo” es el aparente mensaje inocente con el que comienza esta nueva modalidad de fraude digital que se propaga cada vez con más rapidez en WhatsApp. A través de este mensaje, la persona estafadora busca apoderarse de las cuentas personales de los usuarios mediante suplantación de identidad y el robo de códigos de verificación.

La Policía ha explicado en qué consiste y cómo evitar este fraude en un vídeo publicado en TikTok. “Comienza con un mensaje aparentemente inofensivo que te manda un contacto de confianza, bien un amigo, un compañero de trabajo o algún familiar. Al hacer clic en el enlace, te va a redirigir a una página web que, pese a su apariencia profesional y legítima, es fraudulenta”, señala la agente.

Para emitir el supuesto voto, la página web solicita un número de teléfono e inmediatamente pide un código de seis dígitos que previamente habrán enviado al SMS. “Estos números son en realidad el código de verificación de WhatsApp y al introducirlo en la página web falsa, lo habrás hecho sin saberlo es entregárselo directamente a los estafadores que, en cuestión de segundos obtendrán el control total de la cuenta”, señala la agente.

Para protegerse de este tipo de estafas, la policía da una serie de indicaciones. “No compartas nunca con nadie ningún código que te envíen por SMS. Activa la verificación en dos pasos y comprueba la veracidad de cualquier mensaje que te envíen en el que se te pida hacer algo, ya que a veces con una simple llamada es suficiente”, concluye la policía. De este modo, una forma de verificar la autenticidad del mensaje es simplemente llamando por teléfono a esa persona y preguntarle por ello.

Lo que hace especialmente peligrosa a esta estafa es su capacidad de expansión. Una vez que los delincuentes toman el control de la cuenta, aprovechan esa lista de contactos para seguir propagando el mismo mensaje. Aprovechan que el remitente es una persona conocida para que la víctima tienda a confiar y acabe pulsando en el enlace.

Meta alerta del aumento de estafas en sus apps de mensajería

Los estafadores emplean un tono inofensivo en el mensaje, en el que tampoco hay una petición directa de dinero ni ninguna amenaza, algo que hace que muchas personas bajen la guardia. En algunos casos, los estafadores incluso continúan la conversación haciéndose pasar por el titular de la cuenta para pedir transferencias, datos personales o nuevos códigos de verificación.

Hay que recordar que perder el control de la cuenta de WhatsApp puede derivar e otros delitos como el acceso a información privada, el envío de mensajes con fines fraudulentos o la obtención de dinero a través de engaño.

Las estafas y fraudes proliferan en este tipo de aplicaciones con un objetivo claro: las personas mayores. Meta advertía hace unos días de este problema incluyendo nuevas funciones integradas en sus apps de mensajería, además de compartir consejos sobre cómo mantenerse alejado de las estafas más comunes.

Para hacer frente a este tipo de acciones, Meta colabora con investigadores de código abierto de Graphika para detectar y desmantelar estafas dirigidas a adultos mayores en Internet y, cuando identifican estos fraudes en sus aplicaciones, toman medidas para bloquear los sitios web de los actores maliciosos en sus plataformas, además de eliminar sus cuentas.

Se ha de tener en cuenta que, tal y como ha especificado Meta en un comunicado, durante este año han detectado e interrumpido cerca de 8 millones de cuentas en Facebook e Instagram, asociadas con centros de estafa criminal dirigidos a personas, incluidos adultos mayores, a nivel mundial a través de mensajería, redes sociales y criptomonedas.