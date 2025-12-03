Rocío Amaro 03 DIC 2025 - 14:19h.

Meme, una niña de 13 años con discapacidad, y su familia recuerdan que la inclusión y la accesibilidad no son palabras, sino derechos diarios, mostrando cómo pequeños cambios permiten que todos los niños vivan la vida sin barreras

CórdobaHoy es 3 de diciembre y eso supone que muchas personas han despertado con la mirada puesta en la diversidad y en la inclusión. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la familia de Meme, una niña cordobesa de 13 años que vive con una cromosopatía, ha querido dar una lección sencilla y clara a toda la sociedad: "esas dos palabras no son abstractas, son acciones concretas que pueden cambiar vidas", aseguran.

Meme necesita ayuda para casi todo. Tiene una discapacidad del 99% y su dependencia es total. Sin embargo, su sonrisa y su curiosidad permanecen intactas. Su padre, Bernardo Jordano, ha decidido convertir esa realidad en un llamamiento a toda la sociedad y, Junto a su hija, ha publicado un video en redes sociales explicando de forma sencilla lo que significa que todos los niños puedan participar plenamente en la vida familiar y social.

"¡Meme, di hola!", dice Bernardo mientras la cámara capta a la niña, sentada junto a él. "Hoy es el Día Mundial de la Discapacidad y vamos a explicar dos conceptos muy sencillos: inclusión y accesibilidad", comienza. "Yo, cuando tengo que hacer planes de familia, no me puedo dejar a mi hija detrás", dice, tras lo que comienza a preguntar a la pequeña si le apetece hacer distintos planes con él. "Meme quiere ir con toda la familia, y eso se llama inclusión", explica.

El mensaje es claro, sin rodeos y haciendo hincapié en la sencillez de lo cotidiano. La inclusión significa que nadie quede fuera, que la discapacidad no sea un límite para participar. "Lo otro es accesibilidad", continúa Bernardo. "Y esto lo saben todos los padres y familias. Cuando nace un bebé, compramos las sillas adaptadas para el coche, ya sea grupo 0 o grupo 1, o lo que haga falta", recuerda. "Pues eso es accesibilidad, y tenemos que seguir pensándolo y haciéndolo siempre".

La accesibilidad no se limita a las barreras arquitectónicas

Bernardo, que está además profesionalmente ligado a este asunto, explica, ya lejos de su cámara, que la accesibilidad no se limita a las calles o a los edificios públicos. "Hay distintos tipos de discapacidades y, por tanto, distintas formas de accesibilidad", insiste. "Tiene que haber accesibilidad para sordos, para ciegos, para personas con discapacidad orgánica; no se trata solo de barreras físicas, sino de todo lo que facilite que alguien pueda participar", dice y pone como ejemplo, el hecho de que un museo pueda ofrecer explicaciones adaptadas para personas ciegas, y no solo largas lecturas que no todos puedan seguir.

A él le gusta poner ejemplos entendibles para todos. Hay personas con discapacidades diferentes que ya pueden ir al cine gracias a audioguías: "Eso es accesibilidad, adaptar el cine, y no cuesta tanto". De hecho, cuesta "mucho menos que arreglar una calle". "Yo lo que quiero es lo mismo que tú, que todos puedan participar sin barreras", dice.

La autonomía personal como objetivo

Más allá de las limitaciones físicas, Bernardo insiste en que la clave es la autonomía personal. "La accesibilidad es tan amplia como el abanico de personas con discapacidad que hay. Hoy se están consiguiendo muchas cosas. La inteligencia artificial va a resolver muchos problemas y cada vez hay menos excusas. La clave es que todos puedan tener autonomía personal, que cada persona pueda decidir, actuar y disfrutar de la vida con independencia".

Un mensaje que al final no es solo reivindicativo, porque también quiere mostrar esperanza. "No sé si es moda, pero hay una tendencia creciente hacia la accesibilidad. Ojalá nadie tenga que recordar esto en días como hoy y que todos los productos, servicios y espacios lleguen a todo el mundo, todo el año", afirma Bernardo.

Meme, a su manera, asiente mientras su padre habla. Sus gestos transmiten lo que las palabras a veces no logran. La urgencia de una sociedad inclusiva y accesible es real. Para Bernardo, la accesibilidad no es un lujo, sino un derecho. "Queremos que estas personas empaten y lleguen al mismo nivel en educación, empleo y ocio. Que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra. Eso es lo que celebramos hoy, y lo que seguimos defendiendo cada día de nuestra vida".