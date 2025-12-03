Rocío Amaro 03 DIC 2025 - 12:24h.

La Policía Local de Sevilla busca al propietario de un sobre con una importante cantidad de dinero hallado en una calle del Distrito Sur

El hallazgo ha desatado una ola de humor en redes sociales, donde decenas de usuarios reclaman entre bromas la "propiedad" del misterioso sobre perdido

SevillaLa Policía Local de Sevilla anda tras la pista de un propietario despistado. Este martes por la mañana, una patrulla localizó en una acera del Distrito Sur un sobre que, para sorpresa de los agentes, contenía una "importante cantidad de dinero en metálico". El hallazgo ocurrió durante una ronda rutinaria y, tras comprobar que nadie lo reclamaba en las inmediaciones, los policías depositaron el dinero en dependencias municipales a la espera de que aparezca su legítimo dueño.

La información ha sido difundida por Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, donde han aprovechado para pedir la colaboración ciudadana: "Ha quedado depositado a disposición de quien acredite ser su propietario. Contacta con nosotros por mensaje directo". Bastó esa frase, y la misteriosa imagen del sobre, para desatar una avalancha de reacciones.

La Policía no ha detallado la cifra exacta, algo habitual en estos casos para evitar intentos de reclamación fraudulenta, pero sí deja claro que se trata de un monto relevante. Lo suficiente, desde luego, para que más de un sevillano sospeche que hay quien ahora mismo estará revisando bolsillos, mochilas, chaquetas y cualquier prenda que haya usado en los últimos días.

Mientras se procede por los cauces oficiales, los agentes insisten en que solo se entregará a quien pueda demostrar con garantías que es el propietario. Aunque no lo han detallado, pero lo habitual sería poder hacer una descripción del sobre, conocer la cantidad exacta de dinero, o saber explicar la procedencia o cualquier otro dato que la Policía considere identificativo.

La guasa sevillana se desata en redes y medio país es "propietario" del sobre

La seriedad institucional quedó rápidamente sepultada bajo la otra cara inevitable de Sevilla, la guasa. En cuestión de minutos, los comentarios en redes sociales convirtieron la búsqueda del dueño en un auténtico concurso improvisado.

Algunos internautas aseguraban, con total solemnidad humorística, que el dinero era suyo y que pasarían "mañana a primera hora" a recogerlo, pidiendo incluso que se lo dejaran "en sobrecitos preparados". Otro, escribiendo desde lugares tan distantes como Albacete, se ofrecía a salir corriendo para llegar "lo antes posible", porque, decía, era evidente que el sobre se le había caído durante la mañana.

Ha habido también quien ha confundido el hallazgo con una lista de la compra, proclamando que dentro iban "3.000 chistorras y cuatro lechugas", y quien ha propuesto una solución democrática y convertir el asunto en un sorteo popular en el que el que acertara la cantidad se lo pueda llevar. En paralelo, otros usuarios, más prácticos, han pedido que se les hiciera un bizum, no fuera a ser que el sobre terminara en malas manos.

Incluso quienes jamás han pisado Sevilla se han sumado a la corriente, admitiendo entre risas que "cabe la posibilidad de que sea mío, aunque no he estado allí en mi vida". Porque en las redes, la propiedad es elástica, y la oportunidad de participar en una broma colectiva pesa mucho más que cualquier parentesco real con el sobre misterioso.

A la espera del verdadero dueño

Mientras las bromas continúan, la Policía Local mantiene el procedimiento habitual para este tipo de hallazgos. Si en los próximos días nadie logra acreditar con solvencia que es el dueño del dinero, se aplicará la normativa vigente, que establece distintos escenarios en función del tiempo transcurrido y de si el propietario aparece o no.

Por ahora, los agentes recuerdan que la vía para reclamar la cantidad es contactar por mensaje directo con Emergencias Sevilla, donde se solicitarán los datos necesarios para verificar la propiedad. 24 horas después del hallazgo el dueño no ha aparecido y las redes sociales siguen abiertas a recibir todo tipo de propuestas.