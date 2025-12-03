El PSOE investiga la denuncia por presunto acoso sexual contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro

El PSOE convoca una reunión este miércoles donde abordarán las denuncias por acoso sexual de Paco Salazar

Compartir







El Órgano contra el Acoso nombrado por la comisión ejecutiva federal del PSOE examina e investiga la denuncia por presunto acoso sexual formulada contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, por una militante de esta formación política.

El PSOE de Málaga ha informado este miércoles en un comunicado de que los hechos denunciados respecto de Navarro, que también es concejal y diputado provincial, están siendo objeto de examen por ese órgano, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Esta fuerza política ha explicado que cuando la dirección provincial socialista de Málaga ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado la información a la ejecutiva federal, por si procede su incorporación al expediente y fuese oportuno adoptar alguna medida.

El compromiso del PSOE Málaga

La dirección del PSOE malagueño ha anunciado además que si la Fiscalía abriese diligencias, "formularía a la comisión ejecutiva federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia", de acuerdo con su estatuto y reglamento. El PSOE de Málaga ha aprovechado también para expresar su "compromiso inquebrantable con la igualdad" y su "rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".