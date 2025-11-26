El exministro de Transporte afirma que "fuentes presenciales" le contaron que la entrevista existió

Pedro Sánchez niega que se reuniese con Arnaldo Otegi y Santos Cerdán

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

Según ha publicado 'El Español', en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso.

Este diario asegura que a las citas asistieron Sánchez, Otegi y el propio Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García. De hecho, García ha confirmado en exclusiva a El Programa La Mirada Crítica que él mismo llevó al presidente del Gobierno a esa cita y que hubo muchas reuniones más.

En su mensaje de X, recogido por Europa Press, Ábalos habla de una única reunión: "Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió".

Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi niegan el encuentro

Tanto Pedro Sánchez como el líder de la coalición abertzale han negado esas supuestos encuentros.

Con un contundente "eso es mentira", el presidente del Gobierno ha negado que mantuviese en 2018 una reunión en un caserío vasco con Arnaldo Otegi y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

En respuesta a una publicación de El Español sobre ese supuesto encuentro, –y en el marco de su llegada a la cumbre de la Unión Africana-Unión Europea de este lunes en Luanda (Angola)–, el presidente ha subrayado: “Eso es mentira”.

Fuentes de Moncloa consultadas por Informativos Telecinco sostienen que esa información es falsa, insistiendo en que esa reunión no se produjo, negándolo con contundencia.

Sobre ello, inciden además en que estamos ante una estrategia de bulos sobre el Gobierno que sirve para que el PP los replique y los utilice para desacreditar, desgastar y negar su legitimidad.

La cita de Ábalos y Koldo, en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García deben comparecer este jueves en el Supremo. El magistrado Leopoldo Puente resolverá si los envía a prisión como piden las acusaciones populares lideradas por el PP.

Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán que se ordene el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".

La Fiscalía ha solicitado penas de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo en el caso de las mascarillas.